"Jen blbec nemění své názory." Bonmoty, urážky a vtipy, kterými proslul Miloš Zeman

Miloš Zeman končí ve funkci prezidenta. Za svých 33 let působení v různých veřejných funkcích vstoupil do paměti Čechů mimo jiné i svými bonmoty, tedy vtipy nebo slovními hříčkami, které ale často přecházely do urážek jeho názorových oponentů. Připomeňte si tři desítky z nich.