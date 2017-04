Dětskou pornografii do Zemanova počítače nenahráli hackeři, zjistila policie. Zřejmě na ni klikl sám

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Policie uzavřela případ údajného útoku na počítač prezidenta Miloše Zemana, kam měli hackeři nahrát dětskou pornografii. Do počítače se však podle policie nikdo nenaboural, dětská pornografie se mu tam tedy musela dostat jinak. "Prošetřování již bylo ukončeno z důvodu, že v této souvislosti nebylo zjištěno podezření z protiprávního jednání," řekla redakci mluvčí policejního prezidia Iveta Martínková a případ nechtěla podrobněji komentovat. Podle zdrojů Aktuálně.cz si na závadný odkaz zřejmě klikl omylem sám Zeman.

"Prošetřování již bylo ukončeno z důvodu, že v této souvislosti nebylo zjištěno podezření z protiprávního jednání," řekla redakci mluvčí policejního prezidia Iveta Martínková. Případ nechtěla podrobněji komentovat.

Podle zdrojů Aktuálně.cz se prezident k dětské pornografii zřejmě proklikal sám.

"Já jsem u toho nebyl, to je otázka na pana prezidenta. Pokud tohle policie tvrdí, berte závěry policie," odpověděl kancléř Vratislav Mynář na otázku, zda si stránku omylem nemohl otevřít sám Zeman.

Prezident o incidentu promluvil více než rok poté, co k němu došlo. "Mluvili jsme o tom s policií a provedli jsme v rámci IT oddělení potřebná opatření," řekl minulý týden pro Aktuálně.cz prezidentův kancléř Vratislav Mynář s tím, že podle hradních IT odborníků měl útok přijít z americké Alabamy.

Pražský hrad a hlavně Kancelář prezidenta republiky brzy navštíví experti Národního bezpečnostního úřadu. Přesvědčit se chtějí o tom, jestli hradní IT odborníci mají správně nastavené zabezpečení počítačů a sítí. Hrad se k návštěvě NBÚ nechtěl vyjadřovat.

