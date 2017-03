Na Hrad míří kontrola z NBÚ. Prověří ochranu počítačů, ptát se může i na útok s dětskou pornografii

před 39 minutami

Pražský hrad v nejbližších dnech navštíví experti Národního bezpečnostního úřadu, který má na starost ochranu systémů důležitých pro chod státu. Kontrola má ukázat, zda má Hrad správně nastavené zabezpečení počítačů a sítí před možnými hackerskými útoky. NBÚ však popírá, že kontrola přichází kvůli prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že mu hackeři nainstalovali do počítače dětskou pornografii. Prozkoumat a zkontrolovat kybernetické zabezpečení kanceláře prezidenta, sněmovny a Senátu nařídila v únoru vláda v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Praha - Experti Národního bezpečnostního úřadu navštíví v nejbližších dnech Pražský hrad. Přesvědčit se chtějí o tom, jestli hradní IT odborníci mají správně nastavené zabezpečení počítačů a sítí. Hrad se k návštěvě NBÚ nechtěl vyjadřovat.

"Budeme tam dělat základní analýzu, zda mají správně nastavené zabezpečení," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí NBÚ Radek Holý.

Návštěva přichází krátce poté, co prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 přiznal, že se na jeho počítači v Lánech objevilo zhruba deset fotek s dětskou pornografií. Podle prezidenta mělo jít o hackerský útok, který údajně přišel z americké Alabamy.

NBÚ však popírá, že by návštěva nějak souvisela s možným útokem na prezidentův počítač. "Není to vyvolané tím, co řekl pan prezident v neděli," dodává Holý.

Nevyloučil však, že se o to experti NBÚ budou zajímat. Problém je ale v tom, že k údajnému útoku mělo dojít v roce 2015, a případné stopy vedoucí k pachateli by tak už pravděpodobně byly z prezidentova počítače odstraněny.

Prozkoumat a zkontrolovat kybernetické zabezpečení prezidentské kanceláře, sněmovny a Senátu nařídila v únoru vláda v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. "Vláda doporučuje poskytnout součinnost vedoucím kanceláří," píše v únorovém usnesení Sobotka.

Útok na prezidentův počítač v Lánech začala po více než roce v pondělí prověřovat policie ve spolupráci s NBÚ.

"Mluvili jsme o tom s policií a provedli jsme v rámci IT oddělení potřebná opatření," reagoval pro Aktuálně.cz prezidentův kancléř Vratislav Mynář s tím, že podle hradních IT odborníků měl útok přijít z americké Alabamy.

Podle předního českého experta na kyberbezpečnost Aleše Špidly je zatím předčasné dělat závěry. Pokud se ale někdo opravdu naboural do prezidentova počítače, jeho zabezpečení podle odborníka není valné. "Před časem pan prezident prohlásil, že kybernetická bezpečnost jsou žvásty, a teď připouští hackerský útok na svůj počítač," říká Špidla.

autor: Lukáš Prchal

Související články