Zeman uvažuje o koupi pozemku od Ukrajince, který v Česku obchoduje s chudobou

Prezident Miloš Zeman uvažuje o tom, že si ve středočeských Mnichovicích pořídí bungalov. Na pozemek, kde by jeho dům mohl stát, se již byl podívat. Momentálně patří Ukrajinci, který v Česku nabízí půjčky s vysokým úročením.

Mnichovice - Obyvatelé téměř čtyřtisícového městečka Mnichovice, které se nachází pár kilometrů jihovýchodně od Prahy, jsou zvyklí, že zde občas potkají známou osobnost. V obci pobývá například herec Pavel Trávníček, bývalý poslanec Miloš Babiš či hudebník Martin Kratochvíl. V rozsáhlém komplexu se třemi vilami tady bydlí také podnikatel a bývalý spolumajitel fotbalové a hokejové Slavie Tomáš Rosen.

Přesto na konci srpna vzbudila pozornost místních kolona černých limuzín se zapnutými modrými majáčky. Zastavila se u Slávistické ulice, která směřuje k Rosenovu sídlu. S jeho majitelem však neměla návštěva nic společného. Účelem cesty byl pár metrů vzdálený pozemek, kterému se podle svědků v předcházejících dnech a týdnech příliš velká péče nevěnovala. V tento den byl však čerstvě posekaný.

Z jednoho z aut tehdy vystoupil prezident Miloš Zeman v doprovodu ochranky a své ženy Ivany. Posadil se na přinesenou židli a místo si prohlížel, zatímco mu realitní makléř pozemek detailněji představoval. Podle výpovědí svědků, s nimiž reportéři Aktuálně.cz mluvili, se Zeman kochal krajinou a pohledem na parcelu desítky minut.

Prezident nyní uvažuje, že právě toto místo se stane po vypršení mandátu jeho novým domovem. "Předpokládám, že si v tomto městečku koupím bungalov. Na vilu nemám, ale mám celoživotní úspory, které mi umožní si koupit malý bungalov," řekl prezident na otázku Aktuálně.cz při návštěvě Olomouckého kraje. Doplnil, že uvažuje o koupi pozemku a na stavbu bungalovu má čas do konce svého funkčního období na Hradě, které potrvá do roku 2023.

Redakce následně poslala přes mluvčího Jiřího Ovčáčka další otázky. Ten na ně však nereagoval.

Na volném prostranství, které si prezident v srpnu prohlížel, by skutečně měly vyrůst tři bungalovy. "Rodinné domy budou přízemní bungalovy, pro jednu rodinu (4 osoby)," stojí v květnové žádosti o napojení vodovodu.

Dotyčný pozemek v současnosti patří Ukrajinci Oleksandru Bulyginovi, který ho na konci ledna koupil za šest milionů korun a následně rozdělil na čtyři parcely. Jedna z nich, kde by v budoucnu měl stát bungalov, je podle stránek i informací realitní kanceláře M&M Reality stále na prodej, a to za 3,5 milionu korun.

Bulygin, který se se svou rodinou do Česka přistěhoval zhruba před dvěma lety, je pyšný, že o jeho pozemek projevil zájem prezident. "To je na mém pozemku," řekl hrdě ve své mateřštině reportérům Aktuálně.cz a v mobilu jim ukázal fotku prezidenta Zemana sedícího na židli a prohlížejícího si místo v Mnichovicích. Sám však prý u Zemanovy návštěvy nebyl. "Pan prezident se na to podíval, líbilo se mu to a řekl, že zavolá," dodal.

Na otázky týkající se podrobností se zdráhal odpovídat a odkazoval na realitní kancelář, která prý na rozdíl od něho tyto informace má. "To ještě neřekl. Jemu se to líbilo, ale jestli jeden, nebo tři, to neřekl," reagoval na otázku, jestli Zeman projevil zájem jen o jeden pozemek, nebo všechny.

Bulygin tvrdil, že prezidenta osobně nezná a že se s ním nikdy nepotkal. Proč v lednu koupil pozemky, které původní dlouholetý majitel veřejně nenabízel, prozradit nechtěl s odkazem na obchodní tajemství. Sdílný nebyl ani po otázce, jak se Zeman o jeho pozemcích dozvěděl. "Nějak mě našli," řekl.

Spolu se svou manželkou Bulygin vlastní společnost GO Invex Finance. Ta poskytuje půjčky s úročením, které mnohonásobně převyšuje úroky u bankovních úvěrů. Na nevýhodné podmínky půjček této firmy upozornila nezisková organizace Člověk v tísni.

"Všechny naše klienty bych varoval před tím, aby si u takové společnosti půjčili. I lidi, kteří jsou v nouzi a potřebují si půjčit. Rozhodně je tu pro ně minimálně deset patnáct společností, které jim půjčí za daleko férovějších podmínek," řekl Daniel Hůle, který monitoruje působení nebankovních poskytovatelů úvěrů.

Bulygin jakoukoliv kritiku svého podnikání odmítl. "Je zákon a my ho dodržujeme. Proč se o tom bavíme? Zeman, pozemek, to chápu. Ale co s tím má společného firma? To jsou různé věci," divil se.

V jaké fázi je nákup pozemků, jak se o nich prezident dozvěděl nebo o kolik z nich má zájem, se nepodařilo zjistit ani u realitní kanceláře, na kterou Bulygin odkazoval. Makléř, který má pozemky na starost, na otázky nereagoval. "Je ve střední Americe. Pochybuji ovšem, že by vám sdělil jakékoli podrobnosti týkající se našich klientů. Obchodní podmínky M&M Reality Holdingu zaručují klientům nejvyšší diskrétnost," vzkázala mluvčí společnosti Kristýna Kaňovská.