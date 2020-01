Zeman je k větší důchodové reformě skeptický, je pouze pro parametrické změny

Prezident Miloš Zeman se v nedělním pořadu rádia Frekvence 1 vyslovil pouze pro parametrické změny důchodového systému. K větší reformě je skeptický. Připomněl, že vláda Petra Nečase (ODS) provedla v roce 2013 změnu, když zavedla druhý důchodový pilíř. Následující vláda ale projekt zrušila.

"Jsem spíše příznivcem parametrických změn, nikoli překopávání celého systému," uvedl Zeman. Že je důchodový systém životaschopný, podle prezidenta ukazuje přebytek na účtu.

S variantami změny důchodového systému přišla počátkem ledna komise pro spravedlivé důchody při ministerstvu práce a sociálních věcí. Premiér Andrej Babiš chce výsledek jednání čtyř desítek expertů nominovaných stranami podrobit dalšímu zkoumání. Hodlá k tomu sestavit skupinu expertů zastupujících vládní strany, místo nabídl i komunistům, kteří podpořili vznik menšinové vlády. Podle Babiše je ale třeba zaměřit se především na dílčí změny. Je podle něj třeba napravit nespravedlnosti systému, penze těžkých profesí a rozdíly v důchodech mužů a žen.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka se zatím koaliční strany dohodly na tom, že by za každých deset let práce v náročném povolání měli lidé odcházet do penze o rok dřív. Zatím ale koalice nenašla shodu na tom, jakých profesí by se to mělo týkat. Kompletní důchodová reforma se podle něj v tomto volebním období ale nestihne.