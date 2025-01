Zeman se musí opět omluvit Šarapatkovi, protože ho znovu pomlouval

Exprezident a někdejší premiér Miloš Zeman se musí opět omluvit členovi svého někdejšího týmu poradců z úřadu vlády Zdeňku Šarapatkovi, protože zopakoval pomlouvačný výrok, který podle tří soudů není pravdivý.

"Znovu bez právního důvodu zasáhl do cti a pověsti žalobce (Zdeňka Šarapatky). Svoboda projevu není bezbřehá, naopak vyžaduje od schopného politického aktéra rozlišování mezi fakty a hodnocením," uvedl soudce v rozsudku, na nějž upozornil server Seznam Zprávy. Zeman se podle rozsudku musí nejen znovu omluvit, ale také zaplatit finanční satisfakci 50 tisíc korun.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček Seznam Zprávám napsal, že bývalý prezident ještě vypracovaný rozsudek nedostal, není proto jasné, zda se odvolá. Mluvčí rakovnického soudu Marcel Lehečka uvedl, že rozsudek si advokáti převzali z datových schránek v pondělí. Tím by se měla spustit patnáctidenní lhůta na případné odvolání. Pokud se Zeman neodvolá, bude rozhodnutí pravomocné a Zeman by se pak musel do sedmi dnů omluvit a zaplatit 50 tisíc korun.

Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy řekl: "Šarapatka se může chlubit tím, že je jediný poradce, kterého vyhodili dva premiéři." Soudy už v minulosti soudy pravomocně rozhodly, že výrok o Šarapatkově neschopnosti je pomlouvačný.

Nejvyšší soud potvrdil loni v dubnu verdikt, který Zemanovi uložil omluvu za to, že v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel z úřadu vlády po dohodě. Zeman byl premiérem v letech 1998 až 2002.