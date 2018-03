Zeman před učiteli kritizoval účast dětí ve studentském protestu. Šlo o zneužívání, řekl

před 1 hodinou

Praha - Prezident Miloš Zeman kritizoval účast dětí ve studentském protestu, do kterého se minulý týden zapojily stovky škol. Zeman ve čtvrtek na setkání s finalisty ankety Zlatý Ámos zmínil video, v němž dvanáctiletá dívka mluvila o politice na studentském shromáždění u Národního divadla.

Podle prezidenta mají dospělí lidé i studenti právo protestovat proti tomu, co se jim ve společnosti nelíbí. Zapojení dětí však považuje za jejich zneužívání.

"Existuje video, které vám doporučují shlédnout, je natočeno na piazzettě u Národního divadla. Je na něm dvanáctiletá holčička, která protestuje proti ohýbání ústavy a vyjadřuje se k Babišovi, Zemanovi a Okamurovi," řekl Zeman.

"Za ní stojí usmívající se muž, nechci spekulovat, ale možná, že to bude její učitel. Ať to je její učitel, nebo ne, pokládám ho jednak za lumpa a jednak za zbabělce. Za lumpa proto, že zneužívá dvanáctileté dítě, a za zbabělce proto, že si tam k tomu mikrofonu nestoupne sám a neřekne jako dospělý člověk svůj vlastní názor," řekl prezident učitelům, kteří se díky hlasům svých žáků probojovali do finále 25. ročníku ankety o nejlepšího kantora v Česku.

Podle prezidenta mají na podobných akcích mluvit dospělí lidé. "Máte svaté právo protestovat proti tomu, co se případně v naší společnosti děje, a s čím nejste spokojeni. Totéž právo mají i studenti, ale existuje určitá hranice, kde je možné mluvit o zneužití dětí," dodal Zeman.

Do studentských protestů se minulý týden zapojilo přes 300 škol po celé zemi. Pod heslem #VyjdiVen chtěli vyzvat prezidenta, aby plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhán. Další požadavek směřoval k vládě v demisi, která podle iniciátorů protestů nemá konat zásadní a personální kroky a nemá vytvářet nové ústavní pořádky.

Setkání s prezidentem se dnes účastnilo šest finalistů ankety Zlatý Ámos, její loňský vítěz Lukáš Lis, předseda poroty Jan Cimický a školský ombudsman Ladislav Hrzal. O tom, kdo ze šestice finalistů získá hlavní cenu se rozhodne v pátek. Finále je veřejné a uskuteční se v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze. Kromě Zlatého Ámose se při něm udílejí i tituly Dětský Ámos, o němž rozhoduje dětská porota, a také Ámos sympaťák, což je vítěz hlasování na webu dětského kanálu České televize.

Anketa se koná od roku 1993. Pořádá ji spolek Klub Domino, Dětská tisková agentura. Zlatého Ámose získalo celkem 13 mužů a 11 žen.