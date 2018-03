Ruské volby politiky nepřekvapily. Putin na rozdíl od Zemana nesliboval, že se změní, říká Pospíšil

před 32 minutami

Následujících šest let bude v Rusku znovu vládnout Vladimir Putin, který v neděli již potřetí obhájil svůj mandát. Čeští politici hodnotí výsledek ruských voleb skepticky.

Praha - Znovuzvolení Vladimira Putina nikoho nepřekvapilo, shodují se čeští politici. "Výsledek se dal očekávat. Dokonce mohl být i vyšší," uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Nepředpokládám, že by se v Rusku děly prudké změny. Pokud se budou dít, mohou být i k horšímu," říká Bělobrádek.

Zároveň podotkl, že pokud v Rusku chybí média veřejné služby, svoboda médií a svoboda slova, pak lze o svobodných volbách opravdu pochybovat. "Toto nebezpečí hrozí i u nás," dodal.

Ani podle předsedy starostů Petra Gazdíka nedopadly ruské volby nijak překvapivě. "Výsledek se očekával. Je jasné, že Rusko půjde dál cestou 'řízené demokracie'. V tomto spojení vidím ale jisté protiřečení. Je pravděpodobné, že si Vladimir Putin takzvaně 'vychová' svého nástupce," uvádí Gazdík.

"K tomu se dá přičíst zatýkání aktivistů třeba jen za to, že měli v baťůžku masku Putina. Doufám, že se k podobnému stavu nedopracujeme i u nás," uzavírá Gazdík.

Předseda ČSSD Jan Hamáček vyslovil své naděje, že se prezident Putin pokusí v příštích letech snížit napětí v Evropě. "Ze spolupráce může profitovat celá Evropa, ale míč je teď na straně Ruska. Ruská vláda by mohla začít tím, že konstruktivně přistoupí k vyšetřování útoku na bývalého ruského agenta Skripala ve Velké Británii," říká Hamáček.

Peksa: Výsledek byl předem daný

Za piráty se k otázce ruských voleb vyjádřil poslanec a člen zahraničního výboru Mikuláš Peksa. "Výsledek byl předem daný. Opoziční předák Navalnyj nesměl kandidovat, zbývající kandidáti byli vybráni tak, aby neměli šanci. Jediná podstatná otázka tedy zůstává, zdali byl výsledek dosažen spíše manipulacemi s volebními lístky, nebo je důsledkem všudypřítomné státní propagandy a cenzury opozičních názorů," říká Peksa.

Podle něj jsou volby v Rusku značně nedemokratické. "Jak mohly proběhnout demokratické volby v zemi, kde se jich opozice nesmí zúčastnit? Ruská Pirátská strana usiluje o formální registraci od roku 2009 a stále ji nezískala," doplňuje Peksa a dodává, že Navalného strana je na tom podobně.

Předseda ODS Petr Fiala na svém Twitteru uvedl, že demokracie není pouze volební mechanismus. "Demokracie vyžaduje více. Ruskou volbu plně respektujeme, naší volbou je nedostat se pod vliv Ruska. A chceme, aby toto zase respektovalo Rusko - i to putinovské," uvedl Fiala.

Pro Aktuálně.cz předseda ODS doplnil, že nepředpokládá výraznější změnu politiky prezidenta Putina ani celkové politiky Ruska. "Všichni si přejeme, aby Rusko začalo respektovat mezinárodní řád a vylepšilo vztahy se Západem. To půjde ale těžko, když bude prezident Putin pokračovat ve svém dosavadním kurzu, jehož symbolem je anexe Krymu," říká Petr Fiala.

"Výsledek potvrdil, že Putinův režim v Rusku zůstává nadále poměrně pevný. Putinův výsledek působí giganticky, ale byl výrazně podpořen volebními manipulacemi," říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Nepředpokládá však, že by se Putin po znovuzvolení výrazně změnil.

"Putin na rozdíl od našeho prezidenta Zemana ani nesliboval, že se po volbách změní. Žádnou změnu tedy nečekám. Rusko zůstane u své agresivní zahraniční politiky a ani doma určitě nepřestane porušovat lidská práva," dodává Pospíšil.

Stejně jako Peksa zmiňuje Alexeje Navalného. "Vyloučení hlavního Putinova oponenta z účasti na hlasování nebo manipulace s volebními hlasy potvrzují, že Putinovi na demokratických volbách nezáleží. Jde mu jen o udržení vlastní moci," uzavírá.

"Všichni to čekali. Myslím, že to není žádné překvapení. Ty vztahy s Ruskem teď po tom útoku ve Velké Británii se podstatně zhoršují. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Připomněl otravu agenta ruské vojenské rozvědky a pozdějšího spolupracovníka britské tajné služby Sergeje Skripala, ze které Londýn viní Rusko.

Předseda KSČM Vojtěch Filip na stranickém webu Putinovi gratuloval. "Dovolte mi popřát Vladimiru Putinovi k vítězství v prezidentských volbách. Dostavil se předpokládaný výsledek. Rusko je bezesporu významným hráčem na světovém politickém poli a já věřím, že s Českou republikou budou i nadále udržovány korektní vztahy," napsal.

Putinovi poblahopřál ke znovuzvolení i prezident Miloš Zeman. "Vaše přesvědčivé vítězství svědčí o tom, že drtivá většina Rusů preferuje stabilitu, předvídatelnost a perspektivnost, které ztělesňujete. Silná voličská podpora je také odrazem důvěry, již ruští občané ve vaše prezidentství vkládají," napsal Zeman do Moskvy a vyjádřil naději, že se styky mezi Českem a Ruskem budou i nadále rozvíjet.

Členové hnutí SPD na otázky redakce nereagovali.