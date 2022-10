Zeman nepozval Pekarovou a Vystrčila, protože nepřišli na slavnost v březnu

Prezident Miloš Zeman premiérovi Petru Fialovi (ODS) potvrdil, že na oslavy státního svátku 28. října na Pražský rad nepozval předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a pravděpodobného příštího předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Důvodem je, že nepřišli na předchozí předávání státních vyznamenání letos v březnu.

Zeman předsedu vlády ujistil, že pozval všechny členy jeho kabinetu, a to bez ohledu na výhrady k jejich práci. Fiala to novinářům řekl po středečním večerním jednání s prezidentem v Lánech. Zopakoval, že on s účastí na slavnostním předávání vyznamenání počítá. Pekarová a Vystrčil v březnu odmítli na Hrad přijít kvůli dřívějším Zemanovým proruským postojům.

Prezident také podle Fialy souhlasí s tím, že pověří předsedu lidovců a místopředsedu vlády Mariana Jurečku řízením ministerstva životního prostředí. Jurečka by měl funkci zastávat, dokud se nevyjasní situace kolem lidoveckého kandidáta na ministra Petra Hladíka.

Hladík musí vysvětlovat své zapojení do privatizace domů v Brně, kterou vyšetřuje policie. Obviněn není. Funkci opouští ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL), která avizovala ke konci měsíce rezignaci ze zdravotních důvodů.

Fiala řekl, že prezidentovi navrhne pověření Jurečky řízením v příštích dnech. Očekává, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Jurečka bude funkci zastávat několik týdnů, než se definitivně vyjasní situace kolem Hladíkova vyšetřování. Prezident podle premiéra s navrženým řešením souhlasí a považuje ho za správné. Fiala zopakoval, že pověření řízením ministerstva v řádu týdnů považuje za únosné. Nebylo podle něj z objektivních zdravotních důvodů možné, aby ve funkci pokračovala Hubáčková, i když by to považoval za nejsnazší řešení.

Hladík se měl se Zemanem setkat minulý týden, schůzku ale Hrad zrušil. Policisté mimo jiné zasahovali i v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu, kde končil jako náměstek primátorky. Hladík novinářům řekl, že se na privatizaci nijak neobohatil. KDU-ČSL mu vyjádřila podporu a na jeho nominaci trvá.