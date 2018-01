Zeman jako premiér dostal peníze z prodeje ruského dluhu, píší tamní média. Neuvádějí však důkazy

před 7 hodinami

Praha - Kontroverzní prodej ruského dluhu vůči Česku se po šestnácti letech znovu dostal do titulků. Ruský investigativní server The Insider přinesl zprávu, že český prezident Miloš Zeman měl dostat část peněz, zpronevěřených od roku 2001 během deblokace ruského dluhu vůči České republice.

Podle autorky Anastasije Kirilenkovové tyto skutečnosti vysvětlují, proč je Miloš Zeman natolik vstřícný vůči Kremlu. Článek ale kromě svědectví jednoho člověka nepřináší žádné důkazy o tom, že by tehdejší premiér měl z dohody jakýkoli finanční prospěch, poskytuje ale zajímavý pohled do zákulisí vyjednávání z ruské strany.

Česká vláda, vedená premiérem Milošem Zemanem, prodala většinu ruského dluhu v roce 2001 soukromé společnosti Falkon Capital. Ruská federace dlužila z dob Sovětského svazu 3,7 miliardy dolarů, naděje na splacení ale byla nízká. Česká vláda tedy firmě prodala dvě třetiny dluhu za zhruba 750 milionů dolarů.

Stalo se tak i přes to, že české tajné služby prodej Falkon Capital nedoporučovaly kvůli napojení firmy na ruské tajné služby a organizovaný zločin.

The Insider nalezl nyní svědka, který se prodeje dluhu z ruské strany zúčastnil. Je to podnikatel Vladislav Moskalev, který nyní žije v Kanadě a Moskva se snaží dosáhnout jeho vydání. Ten v roce 1999 pomáhal hlavnímu akcionáři Falkon Capital Paatovi Mamaladzemu vymyslet způsob, jak získat z ruského rozpočtu peníze na zaplacení ruského dluhu vůči Česku. "Ne celého, samozřejmě. Zahraniční dluhy jsou vždy pro podnikatele přitažlivé. Diskont se může pohybovat mezi 10 a 80 procenty," cituje The Insider Vladislava Moskaleva.

Ten prý vymyslel schéma, kdy státní energetická společnost RAO JES prodávala elektřinu do Běloruska a na Ukrajinu a z těchto peněz platila Falkon Capital. Trvalo mu ale téměř dva roky, než se podařilo získat všechny potřebné podpisy na ruské straně. Moskalev nyní tvrdí, že nakonec ho jeho partneři podrazili.

"Do RAO JES přišel nový šéf přes finance, který mě už k ničemu nepotřeboval, už sám rozděloval peníze, komu potřeboval. Já jsem chápal, že je to riziko, protože mé jméno nebylo nikde uvedeno. Aby nikdo nemohl říkat, že jsem s tím neměl nic společného, pojistil jsem se. Číslo dohody, podepsané českým ministerstvem financí, je stejné, jako bylo číslo mého tehdejšího mobilního telefonu," vysvětluje Moskalev. České ministerstvo financí ale serveru The Insider nepotvrdilo, že by vědělo o smlouvě s takovým číslem.

Podle Moskaleva ruské ministerstvo financí zaplatilo Falkon Capital více než 1,15 miliardy dolarů a do českého státního rozpočtu putovalo 400 milionů dolarů. "Zbývajících 700 milionů si rozdělili účastníci. Každý z nich měl podíl. Šéf RAO JES Anatolij Čubajs i jeho finanční ředitel Leonid Melamed, stejně jako ministr financí Alexej Kudrin. Část peněz předával Čubajs Zemanovi. Bylo to nejen přes bankovní převody, ale i v hotovosti," tvrdí Vladislav Moskalev.

Nepřináší ale žádné důkazy. Pokud tedy za ně nepovažovat fakt, že jeden z vysokých manažerů RAO JES měl české povolení k pobytu a na účet jeho ženy v české bance přišla platba od jednoho ze spolumajitelů Falkon Capital. O něco zajímavější je fakt, že někdejší poradce prezidenta Václava Klause a vládní vyjednavač za českou stranu ohledně ruského dluhu Zdeněk Rachač v roce 2012 usedl do představenstva Falkon Capital. To se ovšem psalo v českých médiích již dříve.