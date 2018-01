Vadí mi Zemanovo spojení s Putinem. Chytrým lidem dojde, proč jsem to udělala, říká aktivistka Femen

před 1 hodinou

Ukrajinská aktivistka Anželina Diašová, která odhalila před prezidentem Milošem Zemanem ve volební místnosti hrudník s nápisem "Zeman, Putinova běhna", prý chtěla před současným prezidentem Čechy varovat. Sedmadvacetiletá žena přirovnává Zemana k bývalému ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi. Diašová dostala ve zkráceném řízení podmínku a hned v pondělí byla ze země vyhoštěna.

Co vás motivovalo protestovat proti Miloši Zemanovi? Své akce většinou podnikáte na Ukrajině, proč jste se rozhodla jet do zahraničí?

Chtěla bych říct, že Femen je celosvětová organizace. Nemáme hranice. Bojujeme proti nespravedlnosti a chceme lidi upozornit na různé problémy. Na svých prsou jsem měla napsána slova "Zeman je Putinova běhna", to samozřejmě nebyla náhoda. Na Ukrajině jsme měli svou Putinovu běhnu, bývalého prezidenta Janukovyče. Byl to Putinův přítel a věříme, že v zemi máme válku právě kvůli němu. Podobné spojení vnímáme i u Zemana a chceme, aby byli Češi opatrní. Putin není ten správný člověk, se kterým se přátelit. Je to šílený, agresivní diktátor, který k nám přinesl válku.

Co jste věděla o prezidentu Zemanovi? Jaké je podle vás jeho spojení s Putinem?

Víme o všem, co se děje ve světě. Snažíme se mít přehled. Všimli jsme si, že Zeman byl jediný evropský prezident, který podpořil Putina a Moskvu po anexi Krymu. Do zpráv pak řekl, že Krym právoplatně náleží Rusku. To je ale absurdní, to bychom mohli říct, že má Putin právo třeba i na Karlovy Vary. Víte, to není tvrzení prezidenta demokratické země.

Jste tedy obeznámena s prohlášením prezidenta Zemana ohledně Krymu? Řekl, že patří Rusku. Je to hlavní věc, která vám na něm vadí?

Není to ta hlavní věc. Hlavní věc je jeho spojení s Putinem. Jakmile jste s ním spojeni, nečeká vás v budoucnosti nic dobrého. Podívejte se, co se stalo s námi. Ale Krym je určitě jedním z důvodů.

Nemyslíte, že jste mohla Miloši Zemanovi naopak pomoct u voleb? Váš čin byl přijat s kontroverzemi a někteří lidé věří, že utvrdil Zemanovy příznivce v tom, aby ho volili.

Pokud ho to posílilo, tak to znamená, že jsou Češi slepí a hluší. Když jsem jela do Česka, věděla jsem, že je tady hodně ruské propagandy. Jeden policista mi řekl, že téměř všichni jeho kolegové volí Zemana. Ptala jsem se ho, jak mohou, když podporuje Rusko a Putina, tedy jednoho z nejnebezpečnějších prezidentů na světě. A on řekl, že Rusko podporují taky. Tak jsem mu řekla: "Lidé v mé zemi umírají kvůli Putinovi každý den a vy podporujete Rusko, vážně?". Byla jsem v šoku. Nechápu, proč by to mělo Zemanovi pomoci. Teď Češi uvidí, že je starý, slabý. Chytrým lidem dojde, co k tomu to děvče přinutilo. Budou hledat vysvětlení a možná se rozhodnou pro jiného kandidáta, aby byli v bezpečí, aby se zbavili spojení s Ruskem.

Někteří lidé si mohou myslet, že byl váš čin šílený, a neporozuměli mu. Mohli si myslet, že takto vypadá prezentace ostatních prezidentských kandidátů.

To si pomysleli, že je v pořádku volit Zemana? To mi zní směšně a hloupě.

Objevily se také teorie, že jste součástí Zemanovy strategie, že vám zaplatil, abyste to udělala.

Lidé jsou tvrdohlaví a buď nemají dost informací, nebo je ani nechtějí. Jsme s Femen po celém světě a bojujeme proti různým věcem, naše poslední akce proběhla v Itálii. Je pro nás velmi urážlivé slyšet takovéto věci. Snažíme se pomoct, a co za to dostáváme?

Můžete říct, jak Femen pracuje? Je to organizace, nebo pouze skupina nezávislých žen?

Femen se zrodil v mém městě na Ukrajině. Posléze nás začala podporovat děvčata po celém světě a staly jsme se mezinárodním hnutím.

Kolik členek máte?

Nevím, to se nedá spočítat.

Proč volíte zrovna tento způsob protestu?

Kdyby muž udělal podobný čin, bylo by to normální, protože je pro něj normální chodit nahoře bez. Ale pro ženu? "Proboha, to je dě*ka!" pomyslí si lidé. Vrací nás to k otázce rovnosti pohlaví. Bojujeme za ni a pokládáme si otázky, proč je pro muže normální chodit bez trika, ale pro ženy ne. Je to proto, že muži vždy říkali ženám, že by se měly stydět za svá prsa. Proto je naší filozofií používat ženské tělo jako prostředek boje. Dala jsem své ruce nahoru, abych ukázala, že kromě svého těla nemám žádné zbraně.

Jak jste se dostala do volební místnosti? Ukázala jste nějaký novinářský průkaz, nebo tam byl volný vstup?



Novinářský průkaz jsem měla, ale nemusela jsem jej ukazovat. Akreditaci nikdo nekontroloval. To není normální, můj čin sice byl mírumilovný, ale mohl přijít někdo s jiným záměrem.

V médiích se objevily i interpretace, že jste se snažila na prezidenta skočit.

Lidé si mohou představit cokoliv, ale tak to nebylo. Můj čin byl mírumilovný a rozhodně jsem si nedávala za cíl se vašeho prezidenta nějakým způsobem dotýkat, pouze si svléknout šaty a vykřiknout svá slova.

Jak se k vám chovala ochranka, policie a soud?

Velmi špatně. Prezidentova ochranka mi drtila rameno a ruku, až mi ji skoro zlomila. A když jsem jim řekla, že mě to bolí, odpověděli mi "shut up, bitch" (drž hubu, dě*ko). Nechovali se ani podle vašeho práva. Když mě zadržovali, chtěla jsem se vysprchovat a vyčistit si zuby. Moje advokátka a velvyslanec o to požádali policii a ta slíbila, že mi to umožní. Ale když odešli a já jsem se měla k tomu, že bych provedla hygienu, policista mě strčil zpátky do cely a řekl česky: zpátky, ku*vo.

Policie se nařčením Diašové brání Pražská policie se ohrazuje proti tomu, že by se k Diašové chovala hrubě nebo protizákonně. Policisté tvrdí, že to mohou doložit pomocí protokolů a videozáznamů. Ženě prý dvakrát nabídli jídlo, poprvé odmítla. Podruhé, v cele předběžného zadržení, dostala najíst. "K jídlu konkrétně dostala rýžový nákyp a čaj. Stejně tak bylo zadržené poskytnuto čisté spodní prádlo a možnost sprchy," uvádí krajské ředitelství pražské policie v tiskové zprávě. Zároveň vyvrací tvrzení DIašové z médií, že u sebe nesměla mít kontaktní čočky. Tvrdí, že je z videozáznamu zřejmé, jak si je nasazuje. "Podstatnou skutečností také je, že pražská policie do této doby neeviduje žádné podání stížnosti vůči postupu policistů při této události," upozorňuje zpráva.

Kdybyste něco podobného udělala v jiném státě, kdybyste takto vyběhla na prezidenta, mohlo by to pro vás dopadnout i hůř. Jeho ochranka by vás mohla třeba zabít. Na to jste nemyslela?

Nevím proč, ale nebojím se. Protože pokud jste ve Femen, přijmete filozofii hnutí, snažíte se bojovat proti různým problémům a nemůžete se bát. Musíte vědět, co dělat, a samozřejmě, že je to určitý risk. Ale na to nebezpečí jsem skutečně nemyslela.

To nebyl váš první protest, svlékla jste se také při setkání ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a jeho běloruského kolegy Alexandra Lukašenka, protestovala jste u soudu s mladým Ukrajincem, obviněným ze zabíjení toulavých psů, nebo jste se snažila rozbít kus Berlínské zdi vystavené u německé ambasády v Kyjevě. Myslíte, že těmito akcemi můžete něco změnit?

Samozřejmě že tím mohu něco změnit. Mnoho lidí tyto akce sleduje, snažíme se tím přitáhnout pozornost na důležitá témata. Snažíme se poukázat na důvody, proč to děláme. Možná si to lidé nemyslí, ale já věřím, že tím můžeme pomoci a že to funguje.

Co tyto akce spojuje?

Bojujeme proti patriarchátu. Proti světu, který řídí muži. Protože patriarchát je jako drak, jehož hlavy jsou náboženství, sexuální průmysl a politika. A my s ním bojujeme.

Co nyní děláte, čím se živíte?

Mám několik zaměstnání. Pracuji v soukromé školce, učím děti jazyky, také se živím jako modelka, píšu články a působím v módním průmyslu.

Video: Sextremistka Anželina Diašová se svlékla před prezidentem Zemanem