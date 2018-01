"Drahoš bude velkou výzvou." Na rozdíl od Zemana je střízlivý a v dobré kondici, píší v zahraničí

před 4 hodinami

Řada zahraničních médií přisuzuje Jiřímu Drahošovi v druhém kole prezidentských voleb poměrně velké šance.

Praha - "Na Pražském hradě budou muset připravovat plán B," napsal slovenský Denník N v reakci na výsledky prvního kola prezidentských voleb v České republice.

Ty po sečtení všech hlasů vyhrál Miloš Zeman s 38,6 %. Druhý skončil Jiří Drahoš s 26,6 %. Naplnily se tak předvolební předpovědi, že právě on vyzve Zemana v druhém kole voleb 26. a 27. ledna.

"Ještě pár dní před volbou novináři spekulovali, že prezident Miloš Zeman by pří nízké účasti mohl vyhrát už v prvním kole," komentoval dál Denník N situaci na české politické scéně.

Slovenský novinář Martin Milan Šimečka zase ve svém komentáři předpovídá Drahošovi nelehkou cestu. "Miloš Zeman je mistrem nepředstavitelného a jeho vyzyvatel Jiří Drahoš se musí připravit na výpady, jakým ještě v životě nečelil," uvedl Šimečka.

Drahoš jako velká výzva

Média na Slovensku sledují české volby bedlivě. A nejsou jediná. Zeman a Drahoš plní například i stránky významných amerických a britských médií nebo agentur.

"Zemanova náklonnost ke krajně pravicovým uskupením a jeho vřelé vztahy s Ruskem a Čínou rozdělily společnost tak, že značná část voličů upřednostnila prozápadní kandidáty, jako například 68letého Jiřího Drahoše," napsala agentura Reuters, podle níž bude Drahoš pro Zemana "velkou výzvou".

Podle Reuters je tato prezidentská volba také spíše jakýmsi referendem o Zemanovi. Nynější českého prezidenta popisuje Reuters nejčastěji jako odpůrce uprchlíků, který má vřelé vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a který volá po zrušení ruských sankcí. Reuters ho charakterizuje také jako politika, který se často naváží do "pražské elity" a voliče má hlavně na venkově.

Kdyby z druhého kola vzešel jako vítěz Drahoš, mohlo by se podle Reuters Česko začít otáčet od východu zpět na západ k Evropské unii. Stejně tak by nová hlava českého státu mohla zkřížit plány premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Ten v současné době usiluje o získání důvěry pro jeho menšinovou vládu.

V zahraničí si všímají i ukrajinské aktivistky

Ani podle britského deníku The Guardian není Zemanovo vítězství zdaleka tak jisté. Stejně to vidí i britská BBC, která zároveň poznamenala, že si Zeman tentokrát nevedl u voličů žijících na vesnicích tak dobře. V těchto oblastech přitom Zemanovy "jasné názory na imigranty tradičně vyvolávaly ohlas", dodala BBC.

Podle BBC má Drahoš "dobrou šanci" na sesazení Zemana, a to i díky tomu, že řada voličů, která hlasovala v prvním kole pro jiného kandidáta, může svůj hlas nyní vhodit Drahošovi.

Britský zpravodajský server také připomněl páteční incident, kdy se na Zemana ve volební místnosti vrhla polonahá aktivistka z ukrajinského feministického hnutí Femen.

Podle anglického listu Financial Times si Zeman sice došel pro "pohodlné vítězství", v druhém kole ho ale čeká "těžký boj". Financial Times informují o Zemanovi jako o kritikovi "muslimských migrantů, médií i pražské kavárny". Drahoš by podle nich naopak rád napravil vztahy s EU.

Jako "západně orientovaného" politika popsal Drahoše i americký list The Washington Post. Zemana naopak vylíčil jako člověka "se slabostí pro alkohol", který byl jedním z mála prezidentů evropských zemí, jenž podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volbách 2016. Washington Post také zdůraznil Zemanovo prohlášení o tom, že se s Drahošem rád utká v tváří v tvář v politické debatě. Během volební kampaně před prvním kolem přitom Zeman do jakýchkoliv diskusí odmítal přijít.

"Střízlivý" akademik

Prezidentské volby opakovaně skloňoval zahraniční tisk už před jejich začátkem. Například americký zpravodajský server Politico označil Drahoše jen krátce před otevřením volebních místností za "největší hrozbu" pro Miloše Zemana.

Politico popsalo Drahoše jako učeného člověka, který se zdá být v dobré kondici a který diskutuje o důležitých věcech za střízliva - na rozdíl od Zemana. Ten se podle listu "proslavil" svým příliš kladným vztahem k alkoholu a štvavou rétorikou.

Výběr nové hlavy státu je poměrně velkým tématem i v německém tisku. Ten také vnímá Zemana a Drahoše jako dva velké protiklady - prvního jako obdivovatele Ruska, druhého jako stoupence EU. Zpravodajský portál německé stanice Deutsche Welle například napsal, že Zeman se v druhém kole "utká se západně orientovaným akademikem".