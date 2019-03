Zeman chce stavět rodinný dům v Lánech, koupil si pozemek kousek od zámku

Prezident Miloš Zeman koupil v únoru za 2,5 milionu korun pozemek v Lánech na Kladensku. V minulosti už řekl, že si hledá místo, kde by po skončení mandátu žil. To, že si vybral zrovna obec, kde se nachází zámek, který je letním sídlem českých prezidentů, místní vůbec nevěděli. Informace, že Zeman bude jejich budoucím sousedem, je překvapila.

Již od vzniku Československa jsou Lány neodmyslitelně spjaty s úřadem prezidenta. Tomáš Garrigue Masaryk si místo oblíbil natolik, že je zde nakonec i pohřben. Tamní zámek, který je veřejnosti běžně nepřístupný, je oficiálním letním sídlem české hlavy státu. Nyní to vypadá, že historie dvoutisícové malebné vesnice bude psát další prezidentskou kapitolu.

Nevelký pozemek porostlý z části stále trávou a keři odděluje od vilové čtvrti z dvou stran zjevně nedávno vysázený porost jehličnanů, z další strany svah, na jehož vrcholu je asfaltová silnice, po které sem tam projede auto. Vedle se nachází jeden již téměř dostavěný dům. Asfaltová cesta a tyčící se přípojky sítí ale naznačují, že zde brzy vyroste další.

Pravděpodobně se v něm zabydlí - až dokončí svůj mandát - prezident Miloš Zeman. V únoru si tento pozemek o rozloze téměř 1000 metrů čtverečných koupil spolu se svou ženou Ivanou za 2,5 milionu korun. Nachází se v nové zástavbě na západním okraji obce. Vyplývá to z kupní smlouvy, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Zda budou Lány skutečně budoucím Zemanovým domovem, ale nechtěl jeho mluvčí Jiří Ovčáček komentovat. "Jde o soukromou záležitost, tudíž z mé strany nezazní žádné vyjádření," řekl Aktuálně.cz Ovčáček.

"Budeme k němu chodit na kafe"

Lidé v bezprostředním sousedství se informaci o Zemanově koupi zprvu diví. "Včera jsem to slyšela, ale nevěřím tomu. Že by chtěl zrovna pozemek tady pod silnicí? Tomu se mi nechce věřit," říká postarší žena, která bydlí nedaleko. Není jediná, která se kvůli blízké silnici podivuje, že si Zeman vybral zrovna tuto parcelu.

"Budeme k němu chodit na kafe," říká s nadsázkou její známá. Zatímco z jejího projevu je zřejmé, že prezidentovo rozhodnutí ji potěšilo, jiní zase dávají najevo, že nejsou zrovna Zemanovi fanoušci. Ve druhém kole v loňských prezidentských volbách zde dostal přes 43 procent, místní upřednostňovali spíše jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Lány nejsou známé pouze díky zámku, sportovní fanoušci sem jezdí i kvůli hokejové síni českého hokeje. Návštěvníci zde mohou vidět věrné repliky všech medailí z mistrovství světa a olympiád, které se českým a československým hokejistům podařilo od konce druhé světové války vybojovat.

Právě od jejího majitele Josefa Hoška Zeman pozemek v Lánech koupil. S reportéry Aktuálně.cz však mluvit nechtěl. "Nemám o čem mluvit, na shledanou," řekl jim a zavřel před nimi dveře hokejové síně.

Mnichovice padly

Zeman na zámku v Lánech již nyní tráví významnou část svého času, rád tam přijímá oficiální návštěvy, setkává se tam se svými poradci a nezvykle zde jmenoval i současnou ministryni práce Janu Maláčovou. Možná se mu tam zalíbilo i více než na Vysočině, kde v domku v Novém Veselí žil v době, než se stal prezidentem. V posledních letech tam tráví jen pár týdnů v roce.

"Vždy se budu s láskou vracet do Lánské obory," řekl Zeman loni při křtu knihy o Lánské oboře. Z nové adresy na kraji vesnice by to měl k branám Lánského zámku jen něco málo přes kilometr.

Původně to však vypadalo, že se přestěhuje do Mnichovic, které leží jihovýchodně od Prahy. Loni ho místní zahlédli, jak se na židli kochá výhledem na parcelu, jak informoval deník Aktuálně.cz. "Do tohoto bungalovu, pokud to vyjde, ať už v Mnichovicích, nebo kdekoliv jinde, se za čtyři a půl roku s radostí nastěhuji a moje největší radost, to znamená číst knížky, se konečně naplní," řekl tehdy prezident v televizi Barrandov.

Z obchodu tedy zřejmě sešlo, parcela stále patří ukrajinskému podnikateli Oleksandru Bulyginovi. Prostřednictvím svého asistenta však reportérům vzkázal, že se ke svému pozemku nebude jakkoliv vyjadřovat.