Ruské výroky o novičoku nejsou banální. Klíčové je, že Česko slova Moskvy odmítlo, řekl Stropnický

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Podle Stropnického je podstatné, že nejvyšší představitelé Česka razantně odmítli už původní tvrzení o spojitosti novičoku s ČR.

Praha - Čtvrteční výroky mluvčí ruského ministerstva zahraničí o novičoku nejsou banální, řekl novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ministr zahraničních věcí v demisi Martin Stropnický (ANO).

Na slova, že nervově paralytické látky typu novičok mají ve výzkumu v ČR významné místo, nechtěl však konkrétně reagovat. Podstatné podle něj je to, že nejvyšší představitelé Česka razantně odmítli už původní tvrzení o spojitosti novičoku s ČR.

"Nejsem typ člověka, který by se ureagoval na všechny výroky. Není to banální výrok, ale to podstatné je, že jsme to na úrovni premiéra i mojí striktně odmítli," uvedl. Moskva dříve uvedla Česko mezi zeměmi možného původu látky, která byla využita při otravě ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii.

Mluvčí Marija Zacharovová v komentáři ke kauze uvedla, že Severoatlantická aliance využívá potenciál českého chemického průmyslu a české poznatky v oblasti protichemické obrany. "Prahu nikdo z ničeho neobviňoval a neobviňuje," prohlásila Zacharovová. V médiích včetně českých je ale podle ní mnoho textů potvrzujících potenciál českých chemických výzkumů.

Zeman v pondělí pověřil pátráním po možné výrobě či skladování novičoku v ČR Bezpečnostní informační službu.

Podle Stropnického to dopisem oznámil premiérovi. "Je to v pořádku. Ne protože já nebo premiér bychom pochybovali, ale abychom měli dvousetprocentní jistotu, že to nařčení neodpovídá skutečnosti," uvedl Stropnický. Každý podle něj ví, že česká armáda se na chemický výzkum specializuje.

Stropnický po setkání s prezidentem řekl, že Zeman by zřejmě nepostupoval tak rychle jako kabinet, který se v pondělí připojil k řadě evropských zemí či USA, jež vyhostily ruské diplomaty. Česko vykázalo z ambasády v Praze tři diplomaty s rodinami, premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v té souvislosti hovořil o tom, že se jedná spíše o nedeklarované příslušníky tajných služeb.

Návštěva Macrona či obměna velvyslanců

Kromě kauzy novičoku v Česku, řešil Stropnický se Zemanem také zahraniční cesty a návštěvy zahraničních politiků v Česku.. Podle Stropnického by v následujících měsících měl do České republiky přijet také francouzský prezident Emmanuel Macron. Návštěvu francouzské hlavy státu Stropnický zmínil ve výčtu zahraničních kontaktů.

Zeman příští týden navštíví jako první zemi ve svém druhém funkčním období Slovensko. "V plánu jsou cesty do dalších sousedních států včetně Německa a Rakouska a našeho polosouseda Maďarska," uvedl Stropnický.

Ministr se s prezidentem dohodl, že na Hradě se budou podobně jako v minulém volebním období konat koordinační schůzky premiéra, ministra zahraničí, předsedů obou komor Parlamentu a případně i ministra obrany s prezidentem. První jednání by se mohlo na Hradě uskutečnit zhruba v polovině května, uvedl Stropnický. Schůzky se v posledních letech konaly asi jednou za čtvrt roku.

Se Zemanem ministr hovořil taktéž o přirozené obměně velvyslanců. "Je pravda, že k rotacím musí docházet, i v tom je shoda," uvedl. Letos by se změny měly týkat zhruba 20 míst, první polovinu by mohla projednat vláda během dubna. "Základní shoda tam na tom panuje," dodal ministr.

Stropnický novinářům řekl, že schůzka na Hradě byla dlouhodobě plánovaná. Týkala se také Evropské unie, brexitu, visegrádské čtyřky či "situace v nejrůznějších koutech zeměkoule", zakončil Stropnický.