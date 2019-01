Zeman by chtěl posílit spolupráci V4, přidat by se mohlo Rakousko

Prezident Miloš Zeman by chtěl posílit spolupráci visegrádské skupiny (V4), což je uskupení Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Zapojit by se mohlo i Rakousko. Chce o tom jednat se svými protějšky. Řekl to ve čtvrtek v televizi Barrandov. Inspirovala ho takzvaná Cášská smlouva, kterou v úterý podepsali německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron.

Cílem německo-francouzské smlouvy je prohloubení spolupráce v zahraniční politice, obraně, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů. "Inspirovalo mě to k tomu, abychom tu posílenou spolupráci aplikovali také na úrovni visegrádské čtyřky, nehledě na to, že by se tam klidně, bude-li si to přát, mohlo přidat i Rakousko. Já mám teď v březnu cestu do Rakouska, takže uvidíme, co mi na to řeknou," uvedl Zeman.

Smlouva mezi Německem a Francií, jejíhož podpisu se na Cášské radnici zúčastnil šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, má mimo jiné posílit schopnost Evropy jednat samostatně v zahraniční a bezpečnostní politice nebo prosadit Německo za stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Na 16 stránkách dohody jsou také návrhy, které mají vést k užší spolupráci v hospodářské, energetické, klimatické nebo rozvojové politice. Na Česko podle Zemana nebude mít tato spolupráce žádný vliv.

Prezident uvedl, že sjednocování Evropy by se mělo uskutečnit například na úrovni dopravních, energetických a počítačových sítí. "Prostě najdete věci, které jsou nadnárodní a které se nedají odseknout hranicemi. Ale těchto věcí zase není příliš mnoho, takže se vraťme k pestrosti a různosti. Myslím, že všem zemím to jenom pomůže," dodal Zeman.