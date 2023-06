Zdražení nápojů i domácí sklad PET lahví. Jak na Čechy dopadne nový zálohový systém

Už nyní třídíme 80 procent PET lahví, jsou zálohy potřeba?

Ministr životního prostředí Petr Hladík v polovině května oznámil, že Česko přejde na zálohový systém PET lahví a plechovek. Lidé budou nově do obchodů vracet plastové lahve od nápojů o objemu od 0,1 litru po tři litry, s výjimkou těch od mléka, oleje nebo alkoholu nad 15 procent. Záloha bude činit čtyři nebo pět korun. Se změnou se počítá nejdříve od poloviny roku 2025. Návrh ještě bude muset schválit sněmovna a Senát, podle Hladíka má ale dostatečnou podporu.

Změna přijde v prvé řadě proto, že je nutné splnit závazky k Evropské unii: členské státy se dohodly na zálohový systém přejít, pokud do roku 2026 nebudou schopné vytřídit 90 procent nápojových obalů. Česko nyní zvládá asi 80 procent, zálohování by podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) mělo limit naplnit do roku 2029.

Odpůrci zálohového systému z řad odpadářů nebo obcí argumentují, že už nyní patří Češi k nejlepším "třídičům" v Evropě, a změna je tedy zbytečná. Člen Národní ekonomické rády vlády Aleš Rod, který jako ředitel pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz vedl několik odborných studií na téma zálohového systému, ovšem říká, že Česko by bez této změny požadavků Evropské unie nedosáhlo.

"Po dvaceti letech intenzivní kampaně jsme se dostali na 80 procent a stávajícím způsobem sběru tuto hranici nepřekonáme. Muselo by tak jako tak dojít k významným investicím a změnám, které nejsou popsány a nejsou k nim dopadové analýzy. Pokud stát nemá platit sankce Evropské unii, tak nám prostě nezbývá nic jiného," míní.

Česko navíc schválilo novelu, podle které bude od roku 2025 povinné, aby se PET lahve vyráběly alespoň ze čtvrtiny z recyklovaného plastu. A v roce 2030 to má být až 30 procent.

Dosáhnout toho je ale dnes pro výrobce nápojů složité. Zájemců je víc, o surovinu stojí třeba firmy podnikající v textilním nebo automobilovém průmyslu. A s nimi musí producenti nápojů soutěžit, aby nabídli co nejnižší cenu. I proto často raději sáhnou po levnějším "virgin PETu", tedy nově vyrobeném plastu. Recyklovaný materiál tak putuje do zahraničí místo toho, aby se z něj vyrobila nová PET lahev. "Se zavedením zálohového systému by nově měli čeští výrobci jistotu, že se k materiálu dostanou," vysvětluje Rod.