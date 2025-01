Zdechovský čelí exekuci kvůli zveřejněnému meme. Čeká na verdikt Nejvyššího soudu

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský čelí exekuci kvůli tomu, že se neomluvil za zveřejnění obrázku s podobiznou advokáta Petra Němce. Královéhradecký okresní soud Zdechovskému uložil, aby se advokátovi za meme omluvil, ten však ještě podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který v případu dosud nerozhodl.

Zdechovský před sněmovními volbami v roce 2021 sdílel takzvaný meme napodobující kampaň konkurenčních Pirátů s advokátovou fotkou a textem "Když si z nás budete dělat srandu, podáme trestní oznámení", uvedl server iDNES.cz. Němec podle portálu obrázek označil za použití autorského díla v politické kampani a podal na Zdechovského žalobu.

Podle Němce královéhradecký okresní soud uložil Zdechovskému, aby se na síti X omluvil za to, že "neoprávněně zasáhl do práv Petra Němce použitím jeho profesní fotografie a její stylizací do volební grafiky uskupení Piráti a Starostové". Rozhodnutí potvrdil krajský soud a Zdechovský podle Němce povinnost včas nesplnil. "Pan europoslanec nerespektuje pravomocný rozsudek soudu a neomluvil se mi. Proto byla nařízena exekuce a pan europoslanec začal dostávat pokuty," uvedl Němec.

Zdechovský však argumentuje tím, že Němec už jedno řízení jednoznačně prohrál a musel zaplatit veškeré náklady. "Toto je druhé řízení, které není ukončené," uvedl. Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal dovolání k Nejvyššímu soudu, protože s ním nesouhlasí a právní posouzení provedené nižšími soudy nepokládá za správné.

"Společně s dovoláním jsem podal taktéž návrh na odklad vykonatelnosti soudního výroku ohledně omluvy, přičemž tento se opírá o předchozí rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Do doby, než bude o mém návrhu rozhodnuto, omluvu uveřejňovat nebudu," napsal europoslanec. Dodal, že o tom včas informoval i Němce. "Ten však i navzdory tomu podal exekuční návrh a tuto situaci zneužívá k veřejnému poškozování mé osoby," uvedl.