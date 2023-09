Vláda plánuje vyšší zdanění minerálek. Kvalitní voda teče i z kohoutku, argumentuje

V pátek ráno odstartovala ve sněmovně závěrečná debata poslanců nad konsolidačním balíčkem. A diskuse se povede i o vodě. Vláda totiž hodlá uvalit vyšší daně na balenou vodu, ačkoliv se to nelíbí ani mnohým lékařům. Koalice však svůj krok hájí tím, že v Česku kvalitní voda teče i z kohoutků.

Hlasování o konsolidačním balíčku znamená bitvu mezi vládními a opozičními poslanci mimo jiné i o tom, které položky se mají danit více a které méně. Spor se povede také o minerální, pramenité a kojenecké vody, které by se podle návrhu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) měly přesunout z 15procentní do 21procentní sazby.

Proti tomuto kroku nejsou jen opoziční poslanci a zástupci byznysu s vodou, ale také někteří lékaři i vládní zákonodárci. "Vyšší sazba může zkomplikovat přístup k těmto vodám lidem, kteří by měli ve svém vlastním zájmu odpovědně dodržovat zdravý pitný režim. Často se jedná například o seniory," upozornil předseda Společnosti pro výživu Petr Tláskal, který zároveň pracuje jako nutriční lékař v pražské Fakultní nemocnici Motol.

Jana Ježková ze Svazu minerálních vod se na nedávném jednání rozpočtového výboru podivovala nad tím, proč chce vláda zvýšit daně na balenou vodu, když se vždycky danila stejně jako ostatní potraviny - a tedy nižší sazbou. Podle ní jde vláda proti svým slibům v programovém prohlášení, kde slíbila vytváření podmínek pro zdravý životní styl.

Zatímco na vystupující, kteří vládě vyčítali plánované omezení zaměstnaneckých benefitů a další položky konsolidačního balíčku, ministr Stanjura reagoval a vysvětloval svůj postoj, k minerálním vodám se nevyjádřil.

Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) však pro Aktuálně.cz řekl, že důvodem je především kvalita pitné vody v Česku. "Máme nejlepší pitnou vodu na světě, na vodovodní řády vydáváme ohromné prostředky. Dokonce se touto vodou sprchujeme. Lidé mají k pitné vodě mnohdy velmi dobrý přístup, vodné a stočné máme ve snížené sazbě DPH," argumentoval Bernard.

Jako druhý argument pro vyšší sazbu balené vody uvádí životní prostředí. "Velké množství odpadu tvoří mimo jiné PET láhve, ve kterých byla voda. Je správné podporovat jejich hromadění, nakupování v obchodech, jestliže vodu ve výborné kvalitě máme ve vodovodech?" řekl Bernard.

Jeho stranický kolega Jan Kuchař však poukazuje na stanovisko sněmovního zdravotnického výboru. "Je to proti zdravému rozumu. U cukrovinek se daň má snížit, u přírodní vody naopak zvýšit. Jde přece o základní životní potřebu. Navíc přínos vyššího zdanění pro stát by byl v řádech okolo několika set milionů korun, což není nijak zásadní," vysvětlil ČTK poslanec Kuchař.

Kolik vládních poslanců bude proti společně s Kuchařem, není zatím jasné. Proti změně daní u minerálních vod se ale postaví celá opozice. Poslanec ANO Patrik Nacher považuje slova koaličních poslanců o výborné vodě z kohoutku za výmluvu. "Potraviny a nealkoholické nápoje mají být jednoznačně v nižší sazbě. A mají tam být o to více, když jde o neslazené nápoje a dokonce kojeneckou vodu," řekl Aktuálně.cz Nacher.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob nepředpokládá, že by se navržené sazby ještě nějak měnily. A to ani u balené vody. "Selekce některých vybraných nápojů do snížené sazby by komplikovala daňový systém včetně praktického výběru daně samotné. Navíc voda z veřejných vodovodů bude ve snížené sazbě," prohlásil Jakob.

Ačkoliv se poslanci začali zabývat konsolidačním balíčkem už v pátek ráno, závěrečné hlasování se očekává až za několik dní či týdnů. Mimo jiné i proto, že opoziční poslanci zdržují jednání dlouhými a častými projevy i přestávkami. Poslanci se musí vypořádat také s několika desítkami návrhů na změny balíčku. Rozhodovat by se tak mohlo až ke konci října. "Naším cílem je hlasování co nejvíce oddálit," prozradil předseda stínové vlády za ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.