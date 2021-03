Vyblikal policisty, pak nastal chaos. Honičku jako z počítačové hry zachytila kamera

Úterní automobilová honička v okolí Brna připomínala scény z akčního filmu. Sedmadvacetiletý cizinec nejdříve v moravské metropoli problikal policejní hlídku dálkovými světly. Když ho chtěli policisté zkontrolovat, začal ujíždět.

Několikrát projel křižovatku na červenou, v jednu chvíli použil i chodník. Z Brna zamířil směrem na Obřany, v rychlosti ale nezvládl řízení a sjel na louku. Policejní vozy za ním. Muži se ale podařilo vyjet zpět na silnici a pokračoval ve zběsilé jízdě. S sebou navíc vezl vyděšeného spolucestujícího.

Mezi Ochozem u Brna a Líšní se mu podařilo objet policejní zátaras a snažil se srazit policejní vůz do příkopu. To se mu nepovedlo a naopak policisté využili příležitosti a jeho zběsilou jízdu ukončili. V příkopu tak skončil on.

Muž se pokusil utéct do lesa, ale policisté ho chytili. Test na drogy mu vyšel pozitivně. Poté policisté cizince, který má už se soudy zkušenosti, obvinili "z násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání". Nyní čeká ve vazbě na soud. Ten ho může poslat až na šest let za mříže.