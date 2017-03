Žalobkyně žádá mírnější trest pro brutálního vraha. Pětadvacet let je příliš, myslí si

před 2 minutami

Státní zástupkyně Jana Kadeřábková z Městského státního zastupitelství v Praze žádá nižší trest pro muže, který surově ubodal starší ženu. Výjimečný trest ve výši 25 let vězení, který vrahovi vyměřil soud, je podle ní příliš přísný. Proti rozsudku se proto odvolala. Kauzu bude dále řešit pražský vrchní soud.

Praha - Zahradník Jakub Drholec, který si má odpykat 25 let vězení za ubodání náhodné známosti v pražském bytě, se dočkal zastání z nečekané strany: od státní zástupkyně. Žena, jež na Drholce podala obžalobu, se domnívá, že uložený výjimečný trest je nepřiměřeně přísný. Rozhodla se proto odvolat ve vrahův prospěch. Informaci z justiční databáze potvrdila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Osmatřicetiletý Drholec se s obětí starší o 28 let seznámil loni v červenci, když si k němu žena přisedla v podniku, kam si po práci zašel na pivo. Doprovodila ho k němu domů, kde ji v noci ubodal. Podle nepravomocného rozsudku zvolil obzvlášť surový způsob vraždy: oběti zasadil řadu ran do hlavy, krku, trupu i končetin.

Žalobkyně Jana Kadeřábková z Městského státního zastupitelství v Praze požadovala pro Drholce trest v horní polovině sazby, která činí 15 až 20 let. Předseda senátu pražského městského soudu Kamil Kydalka však v lednu zvolil výrazně přísnější trest výjimečný. Zdůvodnil to tím, že Drholec "má určité charakterové vlastnosti, které neskýtají záruku, že trest 15 až 20 let odnětí svobody by stačil k jeho nápravě a k ochraně společnosti".

Výjimečným trestem se rozumí jednak doživotí, jednak trest vězení od 20 do 30 let. Ten může soud uložit pouze tehdy, jestliže je závažnost zločinu velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele obzvlášť ztížená.

Drholec byl krátce před vraždou odsouzen za oloupení vlastní matky. Znalci označili šanci na jeho opětovné začlenění do společnosti za téměř vyloučenou. Dlouhodobě požívá alkohol, což u něj vedlo k úpadku morálky. Několikrát se léčil na psychiatrii, kde ho lékaři marně varovali, že pokud bude v pití pokračovat, zemře na selhání jater. Kvůli porušování tohoto zákazu ho museli opakovaně vyřadit z transplantačního programu.

Muž se k činu přiznal - "cvaklo" mu prý v hlavě. Útok však částečně svaluje na oběť s tím, že se ho pokusila okrást. Státní zástupkyně označila jeho tvrzení ohledně motivu vraždy za účelové. Poznamenala, že není možné zjistit, zda mělo jeho počínání sexuální podtext, nebo šlo o konflikt jiného rázu. Znalci u muže žádnou sexuální deviaci nezjistili, podle nich útočil pravděpodobně ve vzteku.

Proti rozsudku se odvolal i Drholcův právník. Kauzou se nyní bude zabývat pražský vrchní soud, který může trest potvrdit, nebo zmírnit, případně může věc vrátit k dalšímu dokazování.

autor: ČTK