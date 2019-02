Žalobkyně navrhuje podmínky pro policisty viněné z fackování zadrženého mladíka

před 12 minutami

Státní zástupkyně navrhla podmíněné tresty a pětiletý zákaz činnosti dvěma policistům, kteří podle obžaloby ubližovali mladíkovi zadrženému kvůli možnému spáchání přestupku. Policisté to odmítají. Incident se stal před téměř třemi lety poté, co z Prahy odjela oficiální státní delegace čínského prezidenta. Mladík na hlídku policistů a vojáků pokřikoval, že by se za tehdejší zásahy v souvislosti s návštěvou měli stydět.

Trestní senát v čele s předsedkyní Ivou Fialovou sice loni v lednu jednoho z policistů obžaloby zprostil a u druhého předal věc ke kázeňskému projednání, odvolací pražský městský soud mu však v červenci případ vrátil. Mužům hrozí za zneužití pravomoci až pět let vězení. Podle žalobkyně Martiny Adámkové se odvolací soud ztotožnil s obžalobou v tom, že se nejedná o kázeňský přestupek, ale o trestný čin. Na to upozornila v závěrečné řeči, uvedla také, že oproti minulému jednání nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti. Obvodní soud při druhém projednání věci vyslechl další svědky, zejména šlo o vojáky, kteří s policisty v den incidentu sloužili. Někteří si nic nepamatovali, další sice uvedli, že na ně hlouček mladých lidí pokřikoval, samotného zadržení či údajného napadení se však nijak neúčastnili. Mladíka, který v soudní síni seděl, nepoznali. Žalobkyně: Frustrace neopravňuje policisty k použití násilí Adámková připomněla, že mladík nijak nepopírá, že by na hlídku pokřikoval, odmítá ale, že by byl vulgární. Na tom naopak trvají obžalovaní policisté. Adámková podotkla, že chápe frustraci policistů z jejich práce, kdy je někteří lidé nerespektují. "Nicméně ani tato frustrace policii neopravňuje k použití násilí proti osobám, které frustraci způsobily," vysvětlila Adámková. Navržené tresty označila za výchovné. K události došlo 31. března 2016, den poté, co z Prahy odjela oficiální státní delegace čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga. Mladík, který s kamarády odcházel z Riegrových sadů, začal vykřikovat na hlídku policistů. Hlídka mladíka legitimovala a nakonec spoutala. Policisté si prý mysleli, že vyndává z kapsy zbraň, ačkoliv to byl telefon. Podle obžaloby pak Nekvapil v budově policejního oddělení v pražských Vinohradech dal mladíkovi dvě facky, když seděl na židli se spoutanýma rukama za zády. Policista Kopp mu podle spisu později pouta sundal, začal ho škrtit a chtěl po něm, aby se už nikdy policistů neptal na důvody, proč má předložit občanský průkaz. Podle obžaloby mu dal také jednu facku. Kvůli třídenní návštěvě čínského prezidenta byla v ulicích Prahy denně nasazena tisícovka policistů. Na policejních služebnách skončilo dvacet tři demonstrantů z řad odpůrců i příznivců státníka. Většinu incidentů policisté vyhodnotili jako přestupky.