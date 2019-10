Žalobci obnovili vyšetřování smrti Masaryka kvůli novým informacím z dobové nahrávky

Státní zástupce Michal Muravský minulý týden nařídil znovu otevřít vyšetřování smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Důvodem je nedávno objevená nahrávka výpovědi policisty Vilibalda Hofmanna, který byl jako první u Masarykova těla. Ten na ní tvrdí, že s tělem ministra někdo manipuloval.

"Potvrzujeme, že minulý týden vydal státní zástupce pokyn policejnímu orgánu ÚDV (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, pozn. red.), aby se nově se objevivšími tvrzeními zabýval ve vztahu k dosavadním skutkovým zjištěním a aby v této věci provedl další potřebné úkony trestního řízení," sdělil serveru Novinky.cz dozorující žalobce Michal Muravský s tím, že jde fakticky o nařízení pokračovat v prověřování případu.

Novým poznatkem je podle Muravského nově objevená nahrávka, na kterou upozornil Český rozhlas Plus. Nahrávka obsahuje rozhovor s policistou Vilibaldem Hoffmanem, který byl jako první přivolán k tělu Masaryka k Černínskému paláci.

Dvacetiminutová nahrávka vznikla v kuchyni Hofmannovy sestřenice Mileny Grulichové 20 let po Masarykově smrti. Hoffmann se vrátil znechuceně z výslechu na generální prokuratuře, která znovu prošetřovala záhadnou smrt.

"To není původní snímek, to už je nebožtík upravený k fotografování," zní na původní nahrávce hlas Hofmanna. Jako jeden z důkazů na nahrávce zmiňuje kůstky z roztříštěných nártů, které na pokyn lékaře sesbíral do kapesníku a umístil vedle těla. Na fotografiích ale kapesník s kůstkami chybí.

Dvacetiminutový záznam se podle Českého rozhlasu liší od protokolu, který Hofmann sepsal bezprostředně po návratu na služebnu v březnu 1948. Většina historiků dobový protokol také zpochybňuje.

Několik vyšetřování smrti Masaryka

Jan Masaryk byl synem prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, diplomatem a politikem. Během války v roce 1940 se stal ministrem zahraničí londýnské exilové vlády, po válce zůstal jako bezpartijní ve stejné funkci ve vládách Zdeňka Fierlingera i Klementa Gottwalda. V únoru 1948 se nepřidal k demisi nekomunistických ministrů. Po komunistickém puči a zhroucení demokracie v Československu se chtěl usadit v Londýně a začít nový život.

Namísto toho jej v noci z 9. na 10. března 1948 stihla tragická smrt, kterou se dodnes nepodařilo objasnit. Masaryk byl nalezen mrtev 10. března 1948 pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci na Hradčanech.

Masarykovou smrtí se později zabývaly desítky odborníků a bylo vedeno několik vyšetřování. Žádné z nich nedokázalo zcela vyvrátit některou z verzí - sebevražda, vražda či nešťastná náhoda.

Podle posledního závěru Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu z roku 2003 byl Masaryk zavražděn, ale není šance vypátrat pachatele.