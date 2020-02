Žalobami nelze obcházet restituční zákony, uvedl Ústavní soud k případu Lichtenštejnů

Natáčení nejnovějšího dílu akční ságy Mission: Impossible s Tomem Cruisem bylo v Itálii přerušené kvůli nárůstu lidí nakažených koronavirem. Napsala to agentura AFP s odvoláním na oborový server The Wrap. Podle něj měl štáb tři týdny točit v Benátkách. "Kvůli přemíře opatrnosti, starosti o členy produkce a kvůli snaze benátských úřadů zamezit srocování davu měníme původní plán," potvrdil mluvčí společnosti Paramount, která snímek vyrábí. Podle ní herec Tom Cruise ještě do Benátek nedorazil a zbytek štábu se již bezpečně vrátil domů. Sedmý díl Mission: Impossible do českých kin přijde 22. července 2021.