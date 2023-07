Hromadné výpovědi a nařčení z absolutismu. Rodiče žádají konec ředitele pražské školy

Před třemi lety nastoupil Dalibor Neckář jako ředitel na základní školu v Praze 5. Jeho vizí bylo ze stagnující školy vytvořit demokratickou, bezpečnou a inovativní instituci pro 21. století. Část učitelů a rodičů žáků ho ale teď viní z neúměrného tlaku a vyhazování lidí podle sympatií a loajality. Od září se tam nevrátí třetina učitelů. Odvoláním ředitele se zabývají radní Prahy 5 i inspekce.

"Paní učitelko, vy nás budete učit i po prázdninách, viďte?" ptal se zoufale žák Základní školy Radlická v Praze 5 v posledním školním týdnu učitelky přírodopisu Aleny Kulhavé. Když se dočkal kladné odpovědi, ulevilo se mu.

Předávání vysvědčení se totiž na této základní škole neneslo v dobrém duchu. Od září se na základní školu nevrátí osm učitelů z 25. Tři dostali výpověď a pět ji samo podalo. Další dvě pedagožky ji zvažují. Příčinou je dlouhodobá nespokojenost s ředitelem Daliborem Neckářem.

Zastání mají i u rodičů. Ti sepsali petici vyzývající k odvolání ředitele. "Důvodem naší žádosti je nekompetentnost v řízení školy, dlouhodobé neřešení sporů mezi pedagogickým sborem a vedením školy, které negativně ovlivňuje kvalitu výuky našich dětí a snižuje jejich motivaci k dosahování dobrých studijních výsledků," píšou v elektronické petici. Podepsalo ji přes 300 lidí, škola má zhruba 360 žáků.

Minulý čtvrtek desítky rodičů protestovaly před školou kvůli zmiňovaným výpovědím pro tři oblíbené učitele. Předtím rodiče rozeslali stížnosti k České školní inspekci, na ministerstvo školství a na zřizovatele školy, tedy na Úřad městské části Prahy 5.

"Dcera to snáší špatně a nejenom ona. Konec oblíbené paní zástupkyně obrečela, brečely i další děti, stejně jako jejich maminky," popsala matka budoucí deváťačky Renáta Němcová.

Špatnou atmosféru ve škole vnímá poslední dva roky. Celou sedmou třídu a polovinu osmé se její dceři nedařilo. Němcová uvažovala, že by ji přeložila na jinou školu, nechtěla ji ale vytrhnout z kolektivu spolužáků. Za vinu to matka dává právě řediteli školy, nikoli pedagogům. "Učitelé jsou pod tlakem, ve stresu. Komu by se v takových podmínkách chtělo pracovat," podotkla. Obavu má také z toho, kdo příští rok její dceru bude učit. A zdali se vůbec povede obsadit volná místa.

Redakce Aktuálně.cz mluvila s osmi nespokojenými učiteli. Tvrdí, že ředitel dává výpovědi podle osobních sympatií a na uvolněná místa dosazuje mladé a loajální zaměstnance. "Dva a půl roku žijeme v neustálém stresu a strachu o místo. Pan ředitel není schopen kompromisu. Neváží si našeho názoru ani názoru rodičů," vypověděla jedna z nich. Většina z nich si přála zůstat v anonymitě.

Kuchyňková kultura a pohlavek nezvladatelnému dítěti

Ředitel Neckář do školy nastoupil před třemi lety během koronavirové pandemie. S učiteli se shodne, že předtím škola stagnovala. "Spala, klimbala. Za mě je třeba posun do otevřené, demokratické školy 21. století. Někteří kolegové s tímto výhledem nebyli srozumění. Mrzí mě to. Odchází kolegové, kteří nerespektovali společně nastavená pravidla a domluvy. Nefungovala s nimi přímá komunikace, ale spíš kuchyňková kultura a rozeštvávání pedagogického sboru," sdělil ředitel Neckář.

Také na jeho podporu vznikla začátkem července petice. Zatím nasbírala přes 170 podpisů, lidé oceňují především jeho snahu o rozvoj školy moderním směrem.

Neckář ujistil, že výuka pro příští rok není v ohrožení. "Odchází kolegyně, která nemá dostatečnou češtinu na to, aby mohla učit na prvním stupni. Odchází paní zástupkyně, které se stal pedagogický přešlap a nešlo to jinak. Mrzuté bylo to, že podle dalších kolegů takové chování bylo v pořádku, nevyvedlo je z míry," dodal a upřesnil, že tím pedagogickým přešlapem byl vulgární komentář a pohlavek dítěti.

Podle učitelů končící zástupkyně jednala v nervovém vypětí způsobeném neúměrným tlakem. Měl ji vyprovokovat sprostými nadávkami nezvladatelný sociálně slabší žák.

Nespokojení kantoři také tvrdí, že se zapojením inovativních prvků do výuky problém neměli. Naopak jim vadí, že se nikdy nedozvěděli, jak naplnit vizi o moderní, otevřené a bezpečné instituci, jak se škola chlubí v propagačních materiálech. Místo demokratického přístupu si stěžují na "absolutistické vedení", které neakceptuje jejich pohled na věc.

Jako příklad uvádějí situaci, kdy vedení školy navrhlo povolit žákům používat mobily o přestávkách. Přestože se pedagogický sbor shodl, že to není dobrý nápad, ředitel telefony povolil.

Mezi učitelkami, které končí, je i Ukrajinka z prvního stupně Elena Jasenicka. "Učila jsem tu pět let. Bavilo mě to. Kdybych si měla něco dodělat, dodělala bych si to. Nic proti nemám. V tomto a minulém roce jsem absolvovala jedenáct školení, takže jsem se chtěla posouvat," řekla Jasenicka mírně lámanou češtinou, která končí právě kvůli své nedostatečné jazykové vybavenosti.

Její kolegové to nechápou, protože ve třídách jsou od loňska ukrajinské děti a podle nich by se učitel ovládající jejich rodný jazyk pořád hodil. Řediteli vyčítají i to, že učitelce dříve dal smlouvu na dobu neurčitou bez jakékoliv kritické připomínky, a letos ji vyhodil.

Nesoulad mezi vedením a částí učitelů je obrovský, ukázal dotazník

Neshody v základní škole odhalilo také dotazníkové šetření zadané externí společnosti školskou radou. Podle ředitele Neckáře bude ještě potřeba jeho výsledky detailněji prostudovat, učitelé je však vidí jednoznačně.

"Dotazníky byly zaslány zaměstnancům školy, rodičům a žákům. Zcela jasně z nich vyplynulo, že nesoulad s vedením je obrovský. Z šetření také vyplynulo, že mezi učiteli panuje naprostá spolupráce, která se odráží na kvalitě výuky a kladného hodnocení učitelů žáky," napsali učitelé ve společném prohlášení pro média.

Případné odvolání ředitele teď řeší vedení městské části Prahy 5. Podle radní pro školství Aleny Janďourkové je situace na škole vážná a zabývají se jí už zhruba dva měsíce. "Celá kauza není vůbec jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. V současné době se k rozhodování z pochopitelných důvodů nemohu blíže vyjadřovat. Mohu snad jen zmínit, že pokud bychom nakonec hledali nového ředitele, měl by jím být někdo, kdo není se současnou kauzou nikterak propojen," řekla Janďourková.

Kvalitou výuky a vedením školy se v příštím pololetí bude zabývat také Česká školní inspekce.

