Zahradil představil s dalšími lídry mezinárodní koalici "eurorealistů"

Český europoslanec Jan Zahradil (ODS) ve čtvrtek společně s trojicí dalších politiků z Francie, Polska a Nizozemska představili v Paříži "koalici pro Evropu národů", která chce v Evropském parlamentu spolupracovat po květnových volbách. Informovala o tom agentura AFP, podle níž představitelé nové skupiny nechtějí být označováni za euroskeptiky, nýbrž za "eurorealisty".

Vznikající koalice spojuje 31 politických stran ze 24 členských zemí Evropské unie a chce se po volbách stát největší frakcí v europarlamentu. Velká koalice mezi lidovci a socialisty, která léta vládne Bruselu, musí podle Zahradila skončit. "A já jsem si jist, že my ji ukončíme. Po volbách přineseme Bruselu potřebnou změnu," uvedl Zahradil.

Dlouholetý europoslanec zvolený za ODS byl do květnových voleb vybrán jako vedoucí kandidát frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na post předsedy Evropské komise. Novou koalici, složenou převážně ze stran ECR, ve čtvrtek prezentoval společně s předsedou formace Vzhůru Francie (DLF) Nicolase Duponta-Aignana, Ryzsardem Legutkem z polské strany Právo a spravedlnost (PiS) a Nizozemcem Thierrym Baudetem, který v roce 2016 založil populistickou stranu Fórum pro demokracii.

Čtveřice podle AFP hovořila o snaze společnými silami "zvrátit kurz, kterým Evropská unie řadu let směřuje" a "zablokovat projekt federalizace a centralizace" údajně prosazovaný současnými unijními lídry. "Neshodneme se na všem, ale máme dostatek inteligence na to, abychom si to uvědomili," poznamenal ke spolupráci s dalšími stranami Dupont-Aignan.

Co se týče Zahradila, ten podle AFP vyzdvihoval opatření, která jsou politicky "mezi prounijními fanatiky a antievropskými radikály". Svou frakci ECR označil za umírněný hlas v Evropském parlamentě. Tato třetí největší skupina má aktuálně v 751členném orgánu 74 mandátů.