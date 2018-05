před 1 hodinou

Záchranná služba kolem 15:00 odvezla do příbramské nemocnice šest lidí s příznaky intoxikace čpavkem. Intoxikovaní lidé pobývali v budově vedle zimního stadionu v Příbrami, kde ráno kvůli poruše nebezpečný čpavek unikl. Záchranáři tak v souvislosti s únikem nebezpečné látky ošetřili již osm lidí, řekla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. "Šest osob si stěžovalo na zhoršené dýchání a slzící oči. Po vyšetření byli transportováni do příbramské nemocnice," řekla Effenbergerová. Hasiči dopoledne zkrápěli okolí, aby zabránili případnému rozšíření čpavkového mraku do okolí. Ze zasaženého areálu policie evakuovala 27 lidí.

autor: ČTK | před 1 hodinou