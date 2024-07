Začátek července bude chladnější než konec června, znovu se oteplí o víkendu

Po horkém uplynulém týdnu s teplotami až 35 stupňů Celsia bude začátek července výrazně chladnější. Nejvyšší teploty tento týden v nejbližších dnech zřejmě nepřekročí 23 stupňů Celsia. Teprve v sobotu by se mohly opět dostat nad třicítku. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Obloha zůstane po většinu týdne zatažená a meteorologové předpovídají na každý den přeháňky. V sobotu se navíc možná znovu vyskytnou silné bouřky.

V pondělí bylo převážně oblačno až zataženo. Teploty se dostaly nejvýše na 26 stupňů. Po většinu minulého týdne přitom maximální teploty přesahovaly tropických 30 stupňů a v neděli se dostaly až nad 35 stupňů.

V tomto týdnu bude od úterka až do čtvrtka maximálně 23 stupňů, a to hlavně ve východní polovině země. V Čechách bude nejvýše 21 stupňů a třeba ve čtvrtek jen do 18 stupňů Celsia. Noční teploty mohou klesnout až na osm stupňů.

V pátek, kdy už díky státnímu svátku začne prodloužený víkend, se mírně oteplí. Bude mezi 22 až 26 stupni a bude polojasno až oblačno. Nadále se ale budou objevovat přeháňky. V sobotu bude 27 až 31 stupňů, přeháňky však budou přetrvávat, a ojediněle se dokonce vyskytnou i silné bouřky. V neděli se pak zase ochladí na nejvýše 24 stupňů a bude zataženo s přeháňkami.

Silné bouřky se objevily i v závěru uplynulého týdne. Přinesly přívalové srážky, krupobití a silné nárazy větru, které zasáhly hlavně východní Čechy, Vysočinu, Moravu a Slezsko. Některé menší řeky vystoupaly na povodňové stupně, hasiči museli evakuovat obyvatele několika obcí.

Po celý červen byly teploty v Česku nad dlouhodobým průměrem pro toto období, uvedl dnes hydrometeorologický ústav na Facebooku. Objem srážek sice celkově odpovídal průměru, ale mezi jednotlivými částmi země byly velké rozdíly. "V Čechách spadlo průměrně 64 milimetrů (64 litrů na metr čtvereční, pozn. red.), což odpovídá 79 procentům normálu, zatímco na Moravě a ve Slezsku to bylo 135 milimetrů srážek - 162 procent normálu," sdělili meteorologové.

Podobně jako v červnu budou i v červenci kolísat teploty. Podle měsíčního výhledu počasí meteorologů budou teploty v tomto týdnu podprůměrné až průměrné, zatímco příští týden vyskočí nad dlouhodobý průměr. "Ve druhé polovině měsíce sice dojde k poklesům teplot, avšak už jen na hodnoty kolem dlouhodobého průměru," doplnili meteorologové. Objem srážek bude odpovídat normálu, ale vzhledem k bouřkové sezoně mohou úhrny srážek kolísat.