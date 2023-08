Za setkání s Nejedlým se nestydím. Jsem jen upovídaný, hájil se Blažek před senátory

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) senátorům řekl, že obsahem jeho setkání s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým nebylo nic, za co by se mohl stydět. Uvedl to ve středu v Senátu na výzvu senátora KDU-ČSL Jiřího Čunka, aby schůzku objasnil kvůli své důvěryhodnosti. Ministr čelí kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení.

"Mohu ujistit Senát a kohokoli dalšího, a docela mě mrzí, že z toho večera před týdnem nejsou žádné nahrávky, že obsahem těch rozhovorů nebylo absolutně, ale absolutně vůbec nic, za co bych se já mohl stydět. V tomto smyslu spím naprosto klidně," uvedl ministr, který v Senátu obhajoval novelu insolvenčního zákona. "A pokud má někdo představu, že se plánovaně sejdu s někým takto v restauraci a budu s ním řešit nějaké zásadní věci, například naši mezinárodní orientaci směrem k Rusku a podobně, tak tím vlastně v podstatě říká, že jsem blázen, ne idiot, ale blázen. To setkání bylo opravdu náhodné," prohlásil ministr. Související Jak dlouho bude ještě Fiala držet Blažka? Vypadá, že je na něm značně závislý Blažek přiznal, že své počínání "nedomyslel politicky". Pětihodinové setrvání v jedné z pražských restauraci, kam se podle svých slov uchýlil kvůli bouřce, zdůvodnil svou upovídaností. "Bohužel já, jak se zakecám, tak neodcházím. To se prostě nedá jinak říct. V tomto spočívá moje vina," řekl Blažek. Podotkl, že v restauraci nehovořil pouze s Nejedlým. "Vůbec jsem nedomyslel, jak se dá některá věc popsat, co se s ní dá udělat. Ano, v tomto je moje politická chyba," uvedl ministr k líčení události v médiích a na sociálních sítích. Označil to za "uragán". "Ale není to uragán, za který bych se musel stydět v tom smyslu, že bych obsahově vedl jakékoli závadné rozhovory," dodal Blažek. Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí řekl, že Blažek je připraven vysvětlit v koalici okolnosti setkání. Zároveň uvedl, že pro něj je podstatné to, že šlo o náhodné setkání. Na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná. Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. Blažek v pondělním vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla. Blažek: Manželství pro všechny nechci, ale homofob nejsem. Slovo "gender" sem nepatří (29. 6. 2023) 5:40 Pavel Blažek v rozhovoru se Světlanou Witowskou o definici znásilnění | Video: Jakub Zuzánek, Světlana Witowská

