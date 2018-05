Soud snížil trest studentovi za vraždu matky. Mladík půjde do vězení jen na osm let

před 29 minutami

Devětačtyřicetiletá matka synovi odmítla podepsat výpis z vysvědčení, což bylo podle soudních znalců zřejmě poslední kapkou, s kterou už se frustrovaný mladík nedokázal smířit.

Praha - Osmnáctiletý student gymnázia z Dobřichovic, který loni krátce po dovršení plnoletosti zavraždil svou matku, si ve vězení odpyká osm let. Původně uložený desetiletý trest mu snížil pod zákonnou sazbu pražský vrchní soud, který tak vyhověl mladíkovu odvolání. Rozhodnutí, jež zohlednilo pachatelův nízký věk, je pravomocné.

"Je to velice hraniční záležitost. V tomto případě misku vah na stranu obžalovaného převážil jednoduchý časový údaj: trestného činu se dopustil 30. 6. a osmnácté narozeniny oslavil 12. 6. Tedy pokud by se trestné činnosti dopustil o 18 dnů dříve, byl by pokládán za mladistvého a hrozil by mu trest odnětí svobody maximálně ve výši pěti let," uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Soudce připomněl, že věk blízký věku mladistvého je velice zásadní polehčující okolností. Uložení trestu v zákonné sazbě deset až 18 let by tak podle soudu bylo nepřiměřeně přísné.

Rodinné tragédii předcházely dlouhodobé spory, které v dobřichovickém domku vyvrcholily loni posledního červnového dne. Devětačtyřicetiletá matka synovi dopoledne odmítala podepsat výpis z vysvědčení, což bylo podle soudních znalců zřejmě poslední kapkou, s kterou už se frustrovaný mladík nedokázal smířit.

Chlapec matku, která seděla na židli, zezadu strhl na zem, kde ji začal rdousit. Poté z kapsy vytáhl nůž, který si předtím vzal v kuchyni, a bodl ji do zadní části krku. Když se žena bránila, opakovaně ji do krku řízl i zepředu. Její smrt tak byla podle lékařů neodvratitelná.

Student se k činu přiznal. Uvedl, že matka ho šikanovala a že kvůli tomu trpěl psychickými problémy. V době skutku užíval předepsaná antidepresiva. Dnes vyjádřil obavu, že i ve vězení bude čelit mnohem větší šikaně než ostatní.

Psychologové uvedli, že mladík má IQ 133, nezneužíval žádné návykové látky ani netrpí žádnou duševní chorobou. Kvůli situaci doma se u něj rozvinula protrahovaná úzkostně depresivní reakce a z nahromaděného vnitřního napětí se nedokázal odreagovat. V okamžiku vraždy ho ovládl silný vztek, což mírně snížilo jeho ovládací schopnosti.

Chlapcův advokát pro klienta požadoval snížení trestu odnětí svobody na pět až sedm let. Státní zástupkyně s tím nesouhlasila. Upozornila, že středočeský krajský soud mladíkovi vyšel maximálně vstříc - překvalifikoval totiž původně žalovanou vraždu s rozmyslem na vraždu prostou a uložil mu trest na samé spodní hranici sazby. Způsob provedení činu navíc podle ní svou brutalitou hraničil se zvlášť surovým jednáním, za něž trestní zákoník stanoví u vraždy sazbu 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.