Za pokus o vraždu krejčové si Labuť odpyká 15 let. Chtěl jsem peníze na počítač, hájil se muž

před 6 hodinami

Patnáct let za mřížemi má strávit za pokus o vraždu sedmadvacetiletý Tomáš Labuť. Ten loni v květnu nožem napadl krejčovou a u soudu se hájil tím, že se snažil získat jen peníze na koupi nového počítače. Muž má ženě, kterou napadl, zaplatit odškodné milion korun a dalších zhruba 200 tisíc má oběť dostat za újmu na zdraví.

Praha – Nezaměstnaný Tomáš Labuť si odpyká 15 let vězení za pokus o vraždu ženy v pardubickém krejčovství. Trest mu potvrdil pražský vrchní soud. Muž si provozovnu předem vyhlédl, přišel maskovaný a krejčovou bez varování napadl nožem. Později se hájil tím, že nechtěl zabíjet, ale získat peníze na nákup počítače. Žena se ubránila a navzdory vážnému zranění dokázala vyběhnout na ulici, kde jí pomohl kolemjdoucí.

Sedmadvacetiletý Labuť zaútočil loni 18. května odpoledne. Do krejčovství vešel s šátkem přes obličej a kapucí přes hlavu a přinesl si s sebou věci, kterými chtěl následně zahladit stopy. Pětapadesátiletou zaměstnankyni bodl do krku a ramene. Žena se s ním přetahovala o nůž, a když upadla, mladík ji mlátil a kopal. Přesto se jí podařilo utéct, před prodejnou pak zkolabovala. Život jí zachránila rychlá operace přerušené vnitřní krční žíly. Pachatele zadržela policejní hlídka několik minut po činu.

Advokátka obžalovaného Dobromila Marková tvrdila, že Labuť vůbec nechtěl nůž použít – měl ho prý jen na zastrašení a nepamatuje si, že by ženu bodl. Krejčová se prý zřejmě poranila nešťastnou náhodou, když spadla k zemi. "Nečekal jsem, že se na mě s takovou zuřivostí vrhne, já jsem se prakticky pouze bránil," přečetla právnička z mužova připraveného prohlášení. Předseda odvolacího senátu Martin Zelenka však tyto argumenty označil za absurdní.

Právnička zkritizovala také psychologický posudek, podle nějž mladík žije parazitickým způsobem života ve společné domácnosti s matkou a babičkou. "To by parazitovaly i ženy v domácnosti nebo na mateřské," poznamenala. Její klient, který má základní vzdělání, prý doma pomáhal s úklidem či vařením a nepracuje proto, že ho kolegové šikanovali. Poznamenalo ho údajně to, že nepoznal otce a v rodině mu chyběl mužský vzor. Na počítači prý sháněl jiné zaměstnání, ale rozbil se mu. Ke koupi nového přístroje potřeboval sehnat jen třetinu ceny, protože zbytek mu jeho příbuzné slíbily zaplatit.

"Odvolací soud shledává posudek správným. O tom, že obžalovaný parazitoval na své matce a babičce, není žádného sporu. Fakt, že se těmito osobami nechal živit, svědčí o jeho sebecitu a citové oploštělosti," reagoval soudce.

Vrchní soud vyhověl mužovu odvolání jen v tom směru, že snížil částku, kterou musí Labuť krejčové nahradit za způsobenou nemajetkovou újmu. Místo původních tří milionů korun stanovil částku na milion, dalších zhruba 200 tisíc korun má žena dostat za újmu na zdraví. Se zbytkem nároku ji soud odkázal na občanskoprávní řízení. Zmocněnkyně ženy přitom poukazovala na to, že krejčová je po útoku stále v pracovní neschopnosti, stará se o nemocného manžela a musí se spoléhat na podporu zhruba 3000 korun. Labuť jí prý neuhradil zatím nic, ačkoliv to loni u královéhradeckého krajského soudu sliboval.

Namísto nejpřísnějšího typu věznice se zvýšenou ostrahou poslaly soudy pachatele do druhého nejmírnějšího zařízení, tedy s dozorem. Přihlédly k obžalovaného "převažující pasivitě, mentální vybavenosti a problémům se zařazením do společnosti".

autor: ČTK