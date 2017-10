Vyznamenání od Zemana dostane slovinský prezident i šéf kritizovaného robotického centra

před 1 hodinou

V sobotu si na Pražském hradě převezmou státní vyznamenání nejen bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, rychlobruslařka Martina Sáblíková či písničkách Jarek Nohavica, ale podle informací Aktuálně.cz také slovinský prezident Borut Pahor, zakladatel prvního hospicu v Česku Miroslav Wajsar či vědec Vladimír Mařík, šéf Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), kvůli němuž už dvakrát málem odvolali rektora ČVUT Petra Konvalinku.

Praha - Mezi vyznamenanými osobnostmi ze zahraničí má být podle zdrojů Aktuálně.cz slovinský prezident Borut Pahor. Ten nyní bojuje v přímých prezidentských volbách o své znovuzvolení, při hlasování 22. října postoupil do druhého kola, které se bude konat 12. listopadu.

Pahor je bývalý komunista, který se v roce 1991 postavil do čela sociálních demokratů (bývalé komunistické strany). V letech 2008 až 2012 byl premiérem a v roce 2012 v prezidentských volbách získal dvě třetiny voličů. Pahor se podobně jako český prezident Miloš Zeman se svou mateřskou stranou rozešel ve zlém, ve volbách ho nyní podporuje slovinská pravice. HN s ním loni mluvily o migraci.

Jako původním povoláním manekýn si potrpí na reprezentaci sebe sama. Se Zemanem a německých exkancléřem Schröderem, kterému má český prezident také udělit vyznamenání, ho pojí blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S ním se Pahor viděl naposledy loni při návštěvě ruského prezidenta ve Slovinsku.

Medaili dostane i otec robotického centra, které budí vášně

Vyznamenání převezme také český vědec a kybernetik Vladimír Mařík. Že by měl dostat státní vyznamenání, naznačil koncem září v pořadu Týden s prezidentem Zeman. "Ano, vyhodnotili jste si to správně," potvrdil to Aktuálně.cz Mařík. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), který Mařík založil a vede ho, je přitom trnem v oku minimálně části akademiků na Českém vysokém učení technickém (ČVUT).

"Rektor ČVUT pan Konvalinka za to málem přišel o místo, protože akademický senát hlasoval o jeho odvolání, neboť náklady na toto centrum robotizace a informatiky v českém průmyslu překročily nějakou původně očekávanou částku," uvedl k tomu prezident. Otevření centra se Zeman osobně zúčastnil.

"Beru to jako uzavření jedné etapy a zadostiučinění pro sebe a zejména pro pracovníky centra, kteří to v nelehkých podmínkách táhli se mnou," říká Mařík.

Ve středu přitom na ČVUT proběhnou volby nového rektora, které do jisté míry mohou rozhodnout o budoucím vývoji robotického centra. Pokud by zůstal současný rektor Konvalinka, centrum se může opřít o jeho podporu. Kdyby zvítězil některý z jeho protivníků, který centrum nepodporuje, zůstane jeho další fungování nejisté.

Vyznamenání z rukou prezidenta převezme také zakladatel Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, prvního takového zařízení v Česku, Miroslav Wajsar. Navrhla ho Česká biskupská konference jako uznávanou osobnost v oblasti řízení a poskytování hospicové péče. "Pro vyznamenání si přijdu," potvrdil redakci Wajsar.

Zeman již dříve uvedl, že státní vyznamenání udělí písničkáři Jarku Nohavicovi či rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Mladá fronta Dnes uvedla, že mezi oceněnými bude i bývalý německý kancléř Gerhard Schröder a automobilový závodník Karel Loprais. Podle Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze by měl Řád bílého lva dostat dlouholetý starosta rakouské metropole Michael Häupl, a to za zlepšování a upevňování česko-rakouských vztahů.

Hrad jména vyznamenaných odmítl komentovat. "Pražský hrad je mimořádně konzervativní a v souvislosti s vyznamenáním žádná jména zásadně nekomentuji, nepotvrzuji ani nevyvracím," sdělil redakci mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident Miloš Zeman dostal od lidí návrhy na udělení státních vyznamenání 195 osobnostem, každoročně u příležitosti státního svátku 28. října vyznamenává tři až čtyři desítky lidí.