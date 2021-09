Vyvrátili posudek ke znečištění Bečvy. Za vysypání soli do řeky jim teď hrozí pokuta

Petr Spáčil

Česká inspekce životního prostředí prošetřuje pokus hydrochemika Jakuba Hrušky. Na konci července spolu s rybáři zpochybnil posudek soudního znalce, který určil, že do Bečvy kyanidy vytekly z Rožnova pod Radhoštěm. Pomocí asi 20 kilogramů soli zkoumali rozšíření kyanidů v toku, Hruška ale neměl povolení vodoprávního úřadu do řeky roztok vylít. Trvá však na tom, že vodnímu životu nemohl ublížit.

Česká inspekce životního prostředí obdržela stížnost, že hydrochemik Jakub Hruška mohl ohrozit vodní život v Bečvě při svém pokusu. Vypustil do ní asi dvacet kilogramů kuchyňské soli rozpuštěné ve vodě. Za pomoci takzvané solanky zkoumal rozšíření soli v řece, aby zjistil, jak se při havárii v roce 2020 šířily kyanidy v toku.

Z jeho pokusu vyplývá, že kyanidy, rozpustné ve vodě stejně jako sůl, se rozšířily po celém toku již po 600 metrech od výpusti, tedy pod prvním jezem. To by znamenalo, že ryby by při havárii začaly hynout daleko dříve. Soudní znalec Jiří Klicpera však ve svém posudku určil, že se kyanidy po tři kilometry držely u břehu řeky a až poté začaly trávit ryby.

Stížnost inspekce životního prostředí přeposlala na Ústav výzkumu globální změny Akademie věd, ve kterém Hruška působí. Podle něj se stížnost může týkat toho, že bez povolení vodoprávního úřadu do řeky vypustili asi 20 kilogramů soli. "Zvýšili jsme koncentraci chloridů ze 17 miligramů na 19 miligramů na litr vody. Tedy na asi o 15 procent vyšší stav, než jaký v řece byl," popsal Hruška.

Podle něj je takové zvýšení koncentrace neškodné pro vodní život a problém je, že pokus neoznámili příslušnému vodoprávnímu úřadu. Pokus nebyl nebezpečný ani podle toxikologa Ivana Holoubka z Masarykovy univerzity. "Nedá se mluvit o nějakém problému - 20 kilogramů kuchyňské soli v toku Bečvy neznamená vůbec žádné riziko," osvětlil Holoubek. Také se přiklání spíše k tomu, že Hruška a rybáři měli mít formální potvrzení vodoprávního úřadu.

Akademie věd potvrdila, že v pondělí přijala oznámení inspekce o zahájení kontroly v souvislosti s pokusem, a Hrušku podpořila. "Akademie věd poskytne inspekci životního prostředí veškerou součinnost, nicméně předpokládáme, že kontrola bude ukončena jako bezpředmětná," stojí v prohlášení, které Akademie věd zaslala redakci Aktuálně.cz.

Inspekce podnět předala také na místní oddělení Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, kterému předsedá Stanislav Pernický. On a další rybáři Hruškovi s pokusem pomáhali. "Do datové schránky jsem dostal oznámení o zahájení kontroly a 8. září mám vypovídat na České inspekci životního prostředí v Brně," popsal Pernický.

Inspekce uvádí, že stížnost ze zákona musí prošetřit. Kdo podnět podal, nesdělila. "Věc je v šetření a více k tomu nemůžeme říct," řekl její mluvčí Jiří Ovečka. Podnět vyhodnotí a na základě jeho důležitosti rozhodnou, zda s Hruškou a rybáři zahájí přestupkové řízení.

"Pokud by bylo řízení zahájeno, hrozila by jim pokuta maximálně v řádu tisíců korun," doplnil Ovečka. Poznamenal, že výše pokuty závisí na závažnosti přestupku, napáchaných škodách, ale i motivaci pachatele. Mluvčí dodal, že inspekce může požádat o vyjádření lidí, kteří v případu figurují.

Na prošetřování stížnosti upozornil na svém Twitteru poslanec ODS a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. "Řešíme, že v Bečvě skončilo 20 kilogramů soli, přitom každou zimu jsou zcela jistě do řeky splachovány posypy ze silnic," komentoval. Blaha je jedním ze členů parlamentní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě.

Parlamentní vyšetřovací komise vznikla kvůli žádosti opozičních poslanců, kterým vadilo vleklé vyšetřování. Poprvé se sešla 30. července a na příštím zasedání ve čtvrtek představí návrhy, které by měly odstranit nedostatky v zákonech, jež odhalila havárie na Bečvě.

Ta se stala loni 20. září a uhynulo při ní přes 40 tun ryb na 40 kilometrech toku v úseku mezi Valašským Meziříčím a Přerovem. Podle inspekce řeku otrávily kyanidy. Policejní vyšetřovatelé obvinili firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a jejího ředitele Ondřeje Havelku.