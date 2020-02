Nový šéf Senátu Vystrčil potvrdil, že v kanceláři Kubery našel výhrůžný dopis Číňanů

Nový šéf Senátu Miloš Vystrčil potvrdil HN, že v kanceláři svého zesnulého předchůdce Jaroslava Kubery našel výhrůžný dopis čínské ambasády. Aktuálně.cz už informovalo, že komunistický stát v dopisu varuje, že pokud tehdejší druhý nejvyšší ústavní činitel pojede na Tchaj-wan, on i české firmy za to budou platit. List původně dorazil na Hrad, ten ho pak s vlastním přípisem tajně dal Kuberovi.

Vystrčil našel dopis mezi dokumenty, které jeho předchůdce Jaroslav Kubera zanechal v kanceláři. "Když ředitel sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka vyřizoval věci, které zůstaly po Jaroslavu Kuberovi, říkal mi, že je tam nějaký dopis z čínské ambasády," přiznal nově zvolený předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Sám se však se zněním listu seznámil prý až po středečním článku Aktuálně.cz a dodal, že na něj působí mrazivě.

"Nechtěl jsem ty věci řešit předem. Snažil jsem se chovat tak, aby to v žádném případě nepůsobilo, že už chci vědět, co všechno předseda Senátu má dělat, nebo ne," vysvětlil Vystrčil.

Potvrdil tak předchozí zjištění Aktuálně.cz. Nezvykle explicitní písemné výhrůžky komunistického režimu původně dorazily z čínské ambasády na Pražský hrad. Ten se proti němu diplomaticky neohradil, jak požaduje například šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer. Místo toho ho tajně předal Kuberovi, který byl na Hradě na obědě s prezidentem. Prezidentská kancelář navíc dopis podpořila vlastním přípisem, který Zemanovi předtím předložil šéf zahraničního odboru jeho kanceláře Rudolf Jindrák.

Čínský nátlak na Česko popsala také zpravodajská agentura Reuters. Té hradní mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že jeho úřad dopis obdržel, odmítl se ale vyjádřit k jeho obsahu. "Věc nebudu nikterak komentovat," napsal mluvčí Aktuálně.cz v sms na dotaz, jestli dopis na Hrad dorazil a jak na něj Hrad zareagoval.

Dopis zveřejněný Aktuálně.cz zkritizovalo také tchaj-wanské ministerstvo zahraničí. Tchaj-wan má vlastní, na Číně do velké míry nezávislou vládu a demokratické zřízení.

"Čínský obchodní tlak na Českou republiku dokazuje, že 'jeden pás, jedna cesta' je predátorský politický nástroj, který přináší jen negativní dopady pro světový ekonomický řád," vyjádřila se mluvčí resortu Joanne Ouová. Odkázala tím na iniciativu komunistického prezidenta Si Ťin-pchinga, která chce spojit země střední a východní Evropy ve spolupráci s Čínou na projektu takzvané Nové hedvábné stezky.

Čínská ambasáda v Praze na dotazy redakce, čeho chtěla výhrůžkami dosáhnout, od úterka neodpověděla.

Pojede na Tchaj-wan Kuberův nástupce? Poradí se

Informace o dopise, který Kubera před smrtí obdržel, vyšla najevo těsně před tím, než ve středu Senát volil jeho nástupce. Nad prvním místopředsedou senátu Jiřím Růžičkou (za TOP 09 a STAN) zvítězil šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil. Horní komoru povede do ustavení nového vedení po podzimních volbách.

Zmíněnou korespondenci i veškeré další podklady k chystané cestě si podle svých slov chce nechat Vystrčil předložit. Slibu, že Kuberův záměr převezme a na Tchaj-wan pojede, se ale na rozdíl od svého protikandidáta Růžičky vyhnul. "Já se jí (cestě, pozn. red.) nebráním, na druhé straně potřebuji znát podrobnosti a názory těch, kteří se zahraniční politikou České republiky zabývají dlouhodobě a vědí toho třeba více než já. Je třeba se radit," uvedl.

Tchaj-wan funguje od roku 1949 fakticky nezávisle na zbytku asijské velmoci. Vláda v Pekingu ho ale považuje za jednu ze svých provincií a brání jeho větší nezávislosti.

Do politiky se nepleteme, říkají Škoda a Home Credit

Strohý jednostránkový dokument s logem ambasády komunistického státu, který Aktuálně.cz získalo, je plný výhrůžek. "České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu neprospěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu, a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů," praví listina.

Čínské úřady v dopise jmenovaly tři české podniky. Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka královéhradecké firmy Petrof, na dotazy Aktuálně.cz neodpověděla. Petrof je největším evropským výrobcem klavírů a pianin, nejvíce nástrojů vyváží právě na čínský trh.

Home Credit, úvěrová firma nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, odmítla, že by o dopisu cokoliv věděla. "Neviděli jsme ho. A rád bych znovu zopakoval to, co říkáme pořád; nikdo z politiků se nám nesvěřuje, do téhle věci se nepleteme," sdělil mluvčí Milan Tománek. Home Credit má v Číně na spotřebitelských úvěrech rozpůjčováno asi 300 miliard korun.

Možnost hrozby z čínské strany nekomentuje ani mluvčí mladoboleslavské Škody Kamila Biddle. "Jsme apolitickou společností. O dopisu Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze adresovaném Kanceláři prezidenta republiky jsme nebyli informováni," řekla.

Pro automobilku Škoda je Čína největším odbytištěm, loni tam prodala zhruba každé čtvrté vyrobené auto, celkem 282 tisíc vozů.

Jak zareagoval Hrad? Nikdo neví

Šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer (nezařazený) požaduje, aby Hrad sdělil, jak na výhrůžky diplomaticky zareagoval. Ve hře podle něj bylo například předvolání velvyslance. "Zdá se mi, že nemáme příliš na výběr, abychom si položili otázku, co se s tímto dokumentem bude dít. Určitě se jednou bude vyučovat na diplomatické akademii, bude k němu chybět ještě jedna kapitola a to je, jak odpověděla Kancelář prezidenta republiky nebo české instituce. To nevíme," řekl ve svém projevu na plénu Fischer.

Jeho výbor předtím Kuberovi cestu na Tchaj-wan posvětil. Ještě před volbou Fischer vyzval oba kandidáty, aby se k záležitosti vyjádřili. "Pro mě jako Miloše Vystrčila, jako pro předsedu senátorského klubu ODS, nebo třeba jednou i jako pro předsedu Senátu bude vždy prioritou to, aby si Česká republika zachovala status země, která hájí lidská práva a lidské svobody," odpověděl nový šéf horní komory parlamentu.

Podle Andrewa Smalla, odborníka na čínskou zahraniční politiku, se reakce na plánovanou cestu druhého nejvyššího českého ústavního činitele dala očekávat. "Cesty státníků na Tchaj-wan jsou vzácností," říká Small. Podle něj je ale velmi neobvyklé, že Čína výhrůžky zaslala písemně. "Obvykle je zachována určitá nejednoznačnost ohledně toho, jakou formu odvetná opatření budou mít. Tenhle dopis je neobyčejně hrubý a explicitní," vysvětluje.

Více čtěte v zítřejším rozhovoru s Andrewem Smallem na Aktuálně.cz.