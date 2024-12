Co pronesli politici v roce 2024? Vulgárně uráželi a mluvili o klíčcích od rakety

„Zaorálek je č*rák. Ať jde do hajzlu.“Kolář pronesl tento vulgární výrok v rozhovoru pro CNN Prima News, když reagoval na bývalého ministra zahraničí a kultury Lubomíra Zaorálka (SOCDEM). Zaorálek se tehdy pustil do poslancova otce a prezidentova poradce Petra Koláře: „Váš otec pracuje pro Squire Patton Boggs. To je firma proslulá tím, že pomáhá Putinově peněžence Gazprombank. Pro takovou firmu bych nikdy nedokázal pracovat. V americkém Kongresu vám ani nepodají ruku, kdybyste řekl, že jste syn někoho, kdo pracuje pro Squire Patton Boggs,“ řekl tehdy.