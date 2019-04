Nejdřív Žižkovský vysílač, potom Cukrák. Vypínání sítí DVB-T začne v listopadu

Vypínání sítí pro digitální televizní vysílání DVB-T začne na konci letošního listopadu. Jako první přestanou signál šířit Žižkovský vysílač a Cukrák. Vypínání souvisí s přechodem na nový standard DVB-T2, který souvisí s potřebou uvolnit část frekvencí v pásmu 700 MHz pro rychlé mobilní sítě. Uvedli to zástupci Českých Radiokomunikací na dnešní tiskové konferenci.

Z Cukráku a Žižkovského vysílače bude nejprve 27. listopadu ukončeno vysílání multiplexu České televize. Postupně se budou vypínat vysílače i v dalších regionech, a to jak v síti ČT, tak i ve vysílací síti Českých Radiokomunikací a dalších operátorů. Síť ČRa, která zahrnuje programy Novy, Primy nebo Barrandova, zahájí vypínání 8. ledna příštího roku. Přechod na nové sítě ve standardu DVB-T2 by měl být kompletně hotový do konce června 2020.

Podle průzkumu Nielsen Admosphere ví o přechodu na DVB-T2 83 procent diváků. Připraveno na přechod je pak 43 procent domácností, které vlastní přijímač podporující technologii. Je to výrazný nárůst oproti čtvrtině před koncem roku 2018. V současnosti je na trhu kolem 2000 certifikovaných televizorů a set top boxů.

Po celou dobu přechodu bude zajištěný televizní signál prostřednictvím tzv. přechodových sítí, které šíří signál veřejnoprávních i komerčních programů v novém standardu DVB-T2 po celou dobu přechodu a zaniknou až v době spuštění finálních sítí DVB-T2.

Téměř polovina lidí očekává od přechodu na DVB-T2 možnost sledovat programy v HD kvalitě. V HD kvalitě bude vysílat většina z více než 30 kanálů. Platforma navíc umožní služby, jako je zpožděné přehrávání, přístup do archivů nebo propojení TV s internetem. Oproti stávajícím DVB-T sítím by se měla zlepšit kvalita signálu i rozsah pokrytí.

Pozemní TV vysílání, které je bezplatné, je v tuzemsku stále převažující platforma pro příjem televizního signálu. O přechodu na jiný typ televizního příjmu, tedy satelit, kabelovou TV nebo IP TV, uvažují v souvislosti se zaváděním DVB-T2 asi dvě procenta diváků.