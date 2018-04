Vyhoštění Rusové už odjeli z České republiky, potvrdila ambasáda

před 43 minutami

Česko vyhostilo diplomaty v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii.

Praha - Tři vyhoštění členové ruského diplomatického personálu odjeli z České republiky v termínu. Českému ministerstvu zahraničních věcí to oficiálně potvrdila ruská ambasáda v Praze, uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Česko Rusy vyhostilo v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Londýn z útoku obviňuje Moskvu, která to popírá.

Mluvčí neměla detaily odjezdu. "Bylo důležité dodržet termín 1. dubna, to se stalo," řekla. Zopakovala, že ministerstvo předpokládalo, že ruská strana diplomatické zvyklosti dodrží. "V minulosti se nikdy nestalo, že by někteří neuposlechli, když jsou označeni za nežádoucí osoby," dodala mluvčí. Nedávalo by to podle ní ani smysl, protože nežádoucí osobě po uplynutí termínu k odjezdu zanikají veškeré diplomatické výsady a imunity.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) informoval ruského velvyslance Alexandera Zmejevského o vypovězení tří osob v pondělí 26. března. Lhůta, kdy společně s rodinnými příslušníky museli opustit Česko, vypršela v neděli. O koho konkrétně se jedná, se podle diplomatických zvyklostí nezveřejňuje.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie tvrdí, že za útokem je s největší pravděpodobností Rusko, Moskva to odmítá.

Kvůli kauze Skripal vypověděly téměř tři desítky zemí kolem 150 ruských diplomatů. U většiny států včetně Česka reagovala Moskva recipročně a vypověděla stejný počet pracovníků příslušných ambasád.

Tři čeští diplomaté mají lhůtu k opuštění Ruska do 5. dubna. "V tuto chvíli se odjezd procesuje a my samozřejmě termín 5. dubna dodržíme," uzavřela v pondělí Valentová.