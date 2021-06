Vydávání certifikátů o testech či očkování nefunguje, lidé musí čekat i několik dní

Očkovací portál, kde si lidé mohou stáhnout potvrzení o absolvovaném testu či očkování, má technické problémy. Systém v některých případech hlásí neplatné rodné číslo nebo chybu. Náprava může trvat až tři dny, sdělili Aktuálně.cz operátoři koronavirové infolinky 1221. To přináší problémy především lidem, kteří odjíždějí na dovolenou a potvrzení k cestě do zahraničí nutně potřebují.

"Zaznamenali jsme v posledních dnech více případů, kdy systém nevyhledá rodné číslo nebo jej hlásí jako neplatné," potvrdil Aktuálně.cz operátor informační linky ke koronaviru 1221, která je součástí systému Chytré karantény. Chyba je podle něj v propojení mezi registrem obyvatel a očkovacím portálem.

Od 1. června nově certifikáty o testech či očkování nevydávají samotná odběrová místa, ale stát, stáhnout si je lidé mohou na webu Očkovacího portálu občana ocko.uzis.cz. Právě ten však zaznamenal technické problémy a s přihlášením do něj má mnoho lidí v posledních dnech potíže.

Náprava může trvat až tři dny

"Nyní se pracuje na nápravě, která bude trvat dva až tři dny, než bude systém nově nastaven a plně zprovozněn. Prosíme u klientů o trpělivost, aby to zkusili přihlášení znovu po těch třech dnech," dodal. To však může být pro řadu lidí problematické. Certifikát o testu mnohdy potřebují například k odletu na dovolenou, test si ale dělají na poslední chvíli, aby byl platný co nejdéle a nepřekročili tak například lhůtu 48 hodin od testu. Nefungující systém jim tak může cestu zcela znemožnit.

Test je potřeba také k návštěvě služeb, restaurací nebo kulturních akcí, lidé tak mohou například přijít o zaplacené lístky na koncert nebo propásnout termín, na nějž jsou objednaní ke kadeřníkovi nebo třeba k soukromému psychoterapeutovi či k lekci cizího jazyka. U některých poskytovatelů přitom při zrušení termínu na poslední chvíli hrozí storno poplatek.

Certifikát může vydat i odběrové místo nebo lékař

"Pokud certifikát o testu z nějakého důvodu potřebujete ihned, obraťte se prosím přímo na odběrové či očkovací místo nebo na praktického lékaře, kteří do systému mají přístup, aby vám jej vytiskli," radí pracovníci linky 1221. U praktického lékaře však může být tento administrativní úkon zpoplatněn.

Výpadek podle operátorů není plošný a některým uživatelům systém funguje, chyba může být podle nich kromě spojení s registrem obyvatel také například ve špatně zadaném rodném čísle či údajích na odběrovém či očkovacím místě. "Pokud jde o tento případ, je potřeba zjednat nápravu přímo v testovacím či očkovacím místě, kde například k překlepu či chybě došlo. Ale bohužel se stává i to, že je vše zadané v pořádku a přesto se není možné do systému přihlásit," připouští na infolince.

Radí také možnost přihlásit se přes takzvanou e-identitu, kde k výpadkům nedochází tak často, k té je však potřeba mít zřízenu datovou schránku, nebo navštívit Czech Point a zřídit si přístup do takzvaného Portálu občana.

V budoucnu by měl podle operátorů Očkovací portál občana umožňovat také přihlášení bez zadávání čísla občanského průkazu, ale pouze po vyplnění data narození, e-mailové adresy a telefonu.

Výpadek systému zaznamenaly po osmé hodině ráno také některé systémy ministerstva vnitra. Závada byla odstraněna a před 10:30 systém opět fungoval. S odstávkou systému základních registrů ministerstva vnitra souviselo například omezení on-line systému ministerstva průmyslu a obchodu pro příjem žádostí do programů pomoci na konci května. Zájemci tehdy několik hodin nemohli žádosti podávat.