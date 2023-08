Policejní prezident mírní své vyjádření o znásilnění. Nebylo šťastné, připustil

Policejní prezident Martin Vondrášek v pořadu Spotlight uvedl, že si ženy při oznamování znásilnění často vymýšlí. Vyjádření následně kritizovali odborníci, podle kterých může odradit od nahlašování sexuálního násilí. "Musím se ohradit proti zavádějícím tvrzením vytrženým z kontextu, která jsou používána ve veřejném prostoru," uvedl nyní.

"Velmi často je oznámení ženy o sexuálním násilí smyšlené. A my musíme prověřit, zda to, co nám říká, je pravda," řekl policejní prezident Martin Vondrášek v pořadu Spotlight. Jeho slova o častých falešných obvinění ze znásilnění ale statistiky nepotvrzují.

Vondrášek nyní svá slova mírní. "Uznávám, že nebylo šťastné použít v diskusi o smyšlených oznámeních slovní spojení 'velmi často'. Takové případy se však dějí a kolegyně a kolegové musí při prověřování pracovat i s touto možností," uvedl v úterním vyjádření. Dodal, že prověřovat se ale musí s maximální citlivostí, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí.

Policejní prezident dále prohlásil, že se přesto musí ohradit proti zavádějícím tvrzením vytrženým z kontextu, která jsou používána ve veřejném prostoru. "Snaží se vyvolat dojem, že mám hodnoty nastavené zcela opačně, než tomu ve skutečnosti je," komentoval údajná tvrzení.

Ve svém prohlášení rovněž uvedl, že se veřejnosti dlouhodobě snaží předkládat objektivní informace k jednotlivým tématům, která jsou v kompetenci policie. "Proto jsem se podělil i o svoji osobní zkušenost, která nachází oporu v policejních statistikách, a která nic nemění na nutnosti citlivého přístupu policistů ke všem obětem trestných činů," napsal.

Svá slova Vondrášek doložil statistikou, podle které policie prověřovala v každém z posledních dvou roků přes tisíc podezření ze znásilnění. Méně než polovinu pak policie odložila, v minulém roce například 573 případů. "Jinými slovy se skutek nestal," vyvozuje z čísel policejní prezident.

To však rozporuje advokát specializující se na oběti zneužívání Daniel Bartoň. "Vyjádření je zavádějící. V 573 případech sice policie věc odložila v souladu s ustanovením, že nejde ve věci o podezření z trestného činu," řekl. Podle advokáta ale z toho nelze usuzovat, že se v tomto počtu případů skutek nestal.

Podle jeho zkušenosti není většina případů znásilnění odložena proto, že by se skutek nestal, ale z různých dalších důvodů. Policie si například nemusí být jistá, jak čin kvalifikovat, nebo už je promlčený.

