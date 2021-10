Vondráček: Článek 66 by měla případně aktivovat až nová sněmovna. Nám končí mandát

Končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová sněmovna. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že podle vyjádření Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) není prezident Miloš Zeman ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Vondráček zdůraznil, že nyní je ještě několik týdnů čas, protože ustavující schůze Sněmovny se sejde 8. listopadu a několik dní potrvá. "Teprve poté bude premiér skládat demisi a při tomto úkonu uvidíme, v jaké kondici bude pan prezident," podotkl Vondráček. Současná sněmovna už článek 66 ústavy podle něj určitě aktivovat nebude. "Nám končí mandát 21. října. To už si myslím, že není reálné a ani to není žádoucí," uvedl. Vystrčil v pondělí mimo jiné také řekl, že se stanoviskem ÚVN k Zemanovu stavu byl už ve středu 13. října seznámen vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, který to dostal i písemně. Přesto o den později zprostředkoval setkání Zemana právě s Vondráčkem. Šéf Sněmovny uvedl, že neví, proč kancléř takto postupoval. "Minimálně jsem měl být informován," dodal. Zopakoval, že s prezidentem osobně mluvil a Zeman před ním podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. Podle něj prezident věděl, co podepisuje. "Nedokážu se vyjádřit k prohlášení ÚVN, mohu komentovat pouze těch šest minut, kdy jsem u prezidenta byl," řekl Vondráček. "Z jedné schůzky nevyvodíte celkový stav," doplnil. Vystrčil se minulý týden v úterý obrátil na prezidentovu kancelář s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na ÚVN, kde je Zeman týden na jednotce intenzivní péče. Odpověď dnes nemocnice poskytla. Podle Mynáře Vystrčil dotazem na prezidentovu kancelář vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k jeho zviditelnění. Vondráček se ale Vystrčila zastal. "Pan předseda Vystrčil není jediným hlasem v Senátu, v této situaci se choval velmi korektně," řekl ČT. Uvedl také, že si nemyslí, že by Vystrčil hrál nějaké hry. Vystrčil sdělil, že podle názoru ÚVN je vzhledem k charakteru Zemanova základního onemocnění dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu "hodnocena jako krajně nejistá". "A tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná," dodal Vystrčil s odkazem na vyjádření Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. Ústřední vojenská nemocnice ráno odeslala předsedovi Senátu odpověď na jeho žádost týkající se zdravotního stavu prezidenta.