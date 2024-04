Vondra: Mladému Ukrajinci v Česku bych řekl, aby se vrátil domů a bojoval

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) odmítá poraženecké nálady a nepřímo vyzývá mladé Ukrajince v Česku, aby šli svou zemi bránit. "Jestli by byl zdravý, tak bych mu řekl: Proč nejsi tam?," uvedl Vondra pro Aktuálně.cz.

Vondra je přesvědčený, že je nezbytné posílat Ukrajině další zbraně a munici, aby se mohla co nejlépe bránit útoku Ruska. Je to podle něj jediná cesta ze situace, kdy Rusko v posledních měsících na Ukrajině postoupilo.

"Neznamená to, že máme polevit. Naopak. Pokračovat, vydržet, vytrvat. Ukrajinci mají těžkou situaci, ale není na nás, abychom je demotivovali a šířili nějaké poraženecké nálady. Jasně, nemáme to ve svých rukou, ale co můžeme, je nepolevit v podpoře," prohlašuje Vondra, který vede kandidátku koalice Spolu do červnových voleb do Evropského parlamentu.

"Kdyby tady vedle mě stál mladý muž z Ukrajiny, tak bych mu řekl, že by měl být tam a ne tady," říká Vondra na otázku Aktuálně.cz, co by poradil Ukrajinci, který si přeje co nejrychlejší odchod ruské armády ze země.

Na opačném konci kandidátky Spolu je Inga Petryčka z KDU-ČSL, původem Ukrajinka. Ta vyjádřila přesvědčení, že Ukrajina se další podpory dočká a vyhraje. "Já jsem optimistická do poslední chvíle. Věřím, že to zvládneme," reaguje žena, která se podílí na projektech na podporu Ukrajiny.

Pomáhá také Ukrajinkám, jejichž manželé či synové jsou patrně v ruských vězeních. "Často o nich nemají velmi dlouho zprávy, což mě bolí," přiznává. Velmi oceňuje českou iniciativu na dodávku munice. "Je to hodně důležité. Jsem ráda, že náš prezident Petr Pavel dělá maximum pro sehnání munice," podotýká Petryčka.