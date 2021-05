Video: Volný naznačil Filipovi, že opět použije "flákanec". Pak si za pult sedl

Litevské úřady se snaží zjistit totožnost tří cestujících nedělního letu společnosti Ryanair na lince z Atén do Vilniusu, kteří po nuceném přistání letadla v Minsku dobrovolně vystoupili, oznámil podle agentury Reuters šéf litevské kriminální policie. Irský ministr zahraničí Simon Coveney dříve sdělil, že mohlo jít o agenty tajné policie, a média mají podezření, že trojice sledovala běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče a jeho ruskou přítelkyni Sofiju Sapegaovou, kteří byli po přistání zadrženi.

Běloruská televize ve středu odvysílala rozhovory se třemi lidmi, kteří podle ní byli na palubě letadla a zakončili let již v Minsku. Jednoho z nich televize představila jako řeckého postgraduálního studenta. Ten uvedl, že stejně po plánovaném přistání letadla ve Vilniusu chtěl odjet do Minsku, aby navštívil svoji manželku. S podobným vysvětlením přišla jedna žena a druhý muž uvedl, že Minsk byl výhodnějším výchozím bodem než Vilnius pro cestu do jeho konečné destinace - Vitebsku. Televize všechny tři představila celým jménem.