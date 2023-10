Volby v Česku by vyhrálo ANO se ziskem skoro 31 procent hlasů, ukázal model STEM

Hnutí ANO by podle zářijového modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News vyhrálo volby se ziskem 30,8 procenta hlasů. Druhou ODS by volilo 13,1 procenta voličů a na třetím místě by se umístila SPD se ziskem 10,9 procenta hlasů.

Pět a více procent nutných pro vstup do Sněmovny by podle modelu získalo celkem sedm stran a hnutí.

Ve srovnání s květnovým průzkumem hnutí ANO mírně oslabilo. Menší pokles lze podle STEM sledovat také u ODS.

Ze současných stran vládní koalice by po ODS nyní získali nejvíc hlasů Piráti, a to 9,6 procenta. Pro TOP 09 by hlasovalo 5,4 procenta voličů a hnutí STAN by získalo 5,3 procenta hlasů. Pět procent by podle modelu získali ještě lidovci.

Mimo Sněmovnu by zůstala KSČM se ziskem 4,3 procenta i sociální demokraté se čtyřmi procenty. Přísaze by dalo hlas 3,2 procenta voličů, Svobodní by získali 2,8 procenta a Zelení 2,7 procenta hlasů, uvedl zářijový volební model STEM.

Názory veřejnosti pro aktuální model sbírala agentura STEM mezi 7. a 17. zářím. Odpovídalo více než 1100 občanů ČR starších 18 let.

Výsledky zářijového a květnového volebního modelu STEM pro CNN Prima News:

září 2023 květen 2023 ANO 30,8 33,5 ODS 13,1 14,6 SPD 10,9 9,3 Piráti 9,6 10,8 TOP 09 5,4 4,7 STAN 5,3 5,8 KDU-ČSL 5,0 3,4 KSČM 4,3 3,8 SOCDEM 4,0 4,1 Přísaha 3,2 2,9 Svobodní 2,8 2,2 Zelení 2,7 2,3

zdroj: CNN Prima News