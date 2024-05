Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo ANO. Druhá je ODS a třetí SPD s Piráty

Sněmovní volby by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s 32,5 procenta, druhá ODS by měla 13 procent, SPD a Piráti shodně po deseti procentech a hnutí STAN by získalo osm procent hlasů. Další politické strany a uskupení by se do Sněmovny nedostaly, mají podporu méně než pět procent. Vyplývá to z volebního modelu, který ve čtvrtek na svém webu zveřejnila agentura Median.

V porovnání s březnem posílilo z vládních stran jen hnutí STAN, výrazněji si polepšila opoziční SPD. Ochota zúčastnit se voleb mírně vzrostla, k volbám by v dubnu přišlo 64,5 procenta voličů. "Oslabení vládních stran lze vysvětlit mimo jiné tím, že nezanedbatelná část jejich dřívějších voličů nyní není rozhodnuta, koho volit. ANO a SPD naopak konsolidují své podporovatelské základny," uvedli autoři průzkumu. Související Průzkum: ODS sílí na úkor lidovců a TOP 09. Roste podpora neparlamentních stran Preference opozičního hnutí ANO se nad 30 procenty drží dlouhodobě. Oproti březnu si strana polepšila o půl procentního bodu. Vládní ODS a Piráti si naopak pohoršili, ODS ztratila jeden procentní bod a Piráti půl procentního bodu. Naopak SPD tři procentní body získala a hnutí STAN si oproti březnu připsalo dva procentní body. Ze stran mimo Poslaneckou sněmovnu by v dubnu měla nejvyšší preference SOCDEM, získala by 4,5 procenta hlasů. Pak následují s 3,5 procenta TOP 09, KSČM a KDU-ČSL. Hnutí PRO 2022 by získalo tři procenta, Přísaha a Zelení shodně 2,5 procenta a Trikolora 1,5 procenta. "Březnový nárůst podpory menších stran se nepotvrdil, nicméně v porovnání s předchozími měsíci posílily. Dubnový model naopak potvrdil ztrátu podpory u TOP 09," uvedl Median. Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 38 procent potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 84 poslaneckých křesel. Hnutí ANO by si v hypotetických volbách za měsíc duben připsalo 89 poslaneckých mandátů. Volební potenciál ANO, což je hypotetický zisk, pokud by danou stranu volili všichni, kteří její volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, v dubnu meziměsíčně mírně klesl na 40,5 procenta hlasů. Volební jádro ANO, tedy hlasy od pevně rozhodnutých voličů jistých si také účastí ve volbách, bylo 24,5 procenta, což je více než u kterékoliv z dalších stran. Volební jádro ODS bylo v dubnu na úrovni sedmi procent a potenciál na 22 procentech, u SPD to bylo 6,5 procenta a 14 procent a u Pirátů dosáhlo voličské jádro čtyři procenta a voličský potenciál 20,5 procenta. Relativně vysoký volební potenciál má podle Medianu též hnutí STAN, voličské jádro je však marginální, v dubnu to byla dvě procenta. Jistá svou účastí i volenou stranou si byla v dubnu necelá polovina respondentů, což je méně než v březnu. Svou účastí ani volenou stranou si není jistých 12,5 procenta respondentů, 38,5 procenta respondentů si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili. Tři procenta dotázaných ví, koho by v případných volbách volili, ale nejsou si jistí, zda by k volbám dorazili. "S ohledem na nezakotvenost více než poloviny voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny," podotkli autoři průzkumu. Median v průzkumu oslovil 1003 lidí ve věku 18 a více let. Statistická chyba je půl procentního bodu u menších stran a až 3,5 procentního bodu u nejsilnějších stran. Výsledky volebních modelů agentury Median za letošní rok (v procentech): duben 2024 březen 2024 únor 2024 leden 2024 ANO 32,5 32 31 31,5 ODS 13 14 12,5 12 SPD 10 7 9,5 10,5 Piráti 10 10,5 11 13 STAN 8 6 9 7 SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 4,5 4,5 4,5 4 TOP 09 3,5 3,5 5,5 5,5 KSČM 3,5 4,5 4 4,5 KDU-ČSL 3,5 3,5 3 3 PRO 2022 3 4 2 3 Přísaha 2,5 3,5 3 3 Zelení 2,5 3 2 1,5 Trikolora 1,5 2 - - Zdroj: Median