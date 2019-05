Exministr Bendl se vrací z farmy do sněmovny. Přibudou tam s ním i dva mladí politici

před 1 hodinou

Tři současní poslanci míří z českého parlamentu do toho evropského. Do české politiky se díky tomu vrací exministr a bývalý středočeský hejtman Petr Bendl z ODS. Spolu s ním do sněmovny zamíří pětadvacetiletý Ondřej Babka, který omladí klub ANO. U pirátů se pak zákonodárcem stane současný asistent poslance, šestadvacetiletý František Navrkal.

Už před dvěma lety se chystal exministr zemědělství Petr Bendl (ODS) na návrat do sněmovny. Ukázalo se však, že volební komise špatně spočítala hlasy, a místo něj získal mandát líbeznický starosta Martin Kupka. Poslancem se stane Bendl až nyní. Jako náhradník vystřídá v dolní komoře parlamentu Veroniku Vrecionovou (ODS), která byla zvolena do Evropského parlamentu. Na novinku však reaguje opatrně: "Mám zkušenost z minula, kdy už jsem v parlamentu byl, a pak jsem vracel jednu výplatu, takže dokud to nebude černé na bílém, tak tomu úplně nevěřím," řekl Bendl pro Aktuálně.cz. V současnosti o sobě mluví jako o malém zemědělci. "Hospodařím na 60 hektarech a chovám koně, ovce a kozy. Je to rodinná farma, o kterou se budu starat dál i jako poslanec. Nemám to komu předat," popisuje bývalý středočeský hejtman své vyhlídky na budoucnost. Jako poslanec naváže na práci Vrecionové, jež se ve sněmovně zabývala zemědělstvím, což je oblast, kterou měl Bendl na starost coby ministr mezi lety 2011 a 2013. Nový pirát ve sněmovně Se sněmovnou má zkušenost, byť malou, i pirát František Navrkal, který na poslaneckém postu nahradí pirátského místopředsedu Mikuláše Peksu, jenž míří do Bruselu. "Od března pracuji ve sněmovně jako asistent. Předpokládalo se, že na to střídání dojde, takže už pracuji na nějakých projektech ve sněmovně," uvádí šestadvacetiletý Navrkal. Po Peksovi přebere v parlamentu agendu zahraniční politiky a evropských záležitostí. Jak Navrkal sám říká, zajímá se o globální rizika, obranu a předcházení existenčním rizikům, což podle něj v zásadě souvisí s tím, co bude mít na starost v Poslanecké sněmovně. Nový pirátský poslanec František Navrkal | Foto: Piráti.cz Sněmovní benjamínek ANO Hnutí ANO se díky úspěchu současné poslankyně Radky Maxové v evropských volbách dočká svého sněmovního benjamínka. Její místo zaujme pětadvacetiletý Ondřej Babka, který se tak stane nejmladším členem poslaneckého klubu ANO. Neobává se však, že by se mezi staršími kolegy ztratil. "Klubu mohu prospět svým mladickým pohledem na věc," uvádí Babka. Ten je po loňských komunálních volbách radním v jihočeském Husinci. "Jelikož se chci věnovat poslaneckému mandátu naplno, tak bude pro město lepší, když v jeho vedení bude někdo, kdo bude moci pro něj pracovat efektivněji," nastiňuje Babka svou rezignaci na post radního. Nadále chce však zůstat zastupitelem města, aby neztratil kontakt se svým bydlištěm. Zároveň podle časové náročnosti uvidí, zda dokončí svá vysokoškolská studia. Nový poslanec hnutí ANO Ondřej Babka | Foto: Facebook Ondřeje Babky Zatímco Maxová se zabývala sociální politikou, Babka by se radši věnoval kultuře a sportu, které řeší jako komunální politik. "Uvidím, co mi k tomu řeknou kolegové ve sněmovně," dodává Babka. K výměnám ve sněmovně dochází kvůli tomu, že post poslance je neslučitelný s mandátem europoslance. Se zvolením do Bruselu tak českým zákonodárcům automaticky zaniká jejich funkce v českém parlamentu.