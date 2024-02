Volby by vyhrálo ANO s 35 procenty. Současná vládní koalice by nezískala většinu

Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. O třetí místo by svedli boj Piráti a SPD, kterým model přisuzuje shodně 9,5 procenta.

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, hlasovalo by pro ně 22,5 procenta voličů. ANO by v tom případě dostalo 35,5 procenta hlasů. Ani v jedné z obou variant by strany současné vládní koalice ve sněmovně nezískaly většinu. V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo oproti listopadu o půl procentního bodu. O tři body lepší výsledek má v aktuálním průzkumu ODS. Naopak Piráti si o dva procentní body pohoršili. Hnutí SPD oproti listopadu o půl procentního bodu oslabilo. Do sněmovny by se dostali také Starostové se ziskem 6,5 procenta. Na pětiprocentní hranici balancuje TOP 09. Foto: Česká televize, Kantar Ostatní uskupení by skončila podle modelu pod hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nejblíž k ní by měla Sociální demokracie se ziskem čtyř procent. O půl procentního bodů méně hlasů by dostali lidovci a hnutí Přísaha. Tři procenta přisuzuje model komunistům a 2,5 procenta Svobodným. Do průzkumu agentury Kantar se mezi 15. lednem a 2. únorem zapojilo 1013 respondentů. Video: ANO ve sněmovně skutečně rozpoutalo "peklo". A bude ještě přitvrzovat, míní politolog (18. 1. 2024) 11:21 Spotlight News - Pavel Šaradín | Video: Martin Krepindl