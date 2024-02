Volby by vyhrálo ANO s 35 procenty. Kandidátem hnutí na premiéra budu já, řekl Babiš

Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Předseda ANO Andrej Babiš v neděli také oznámil, že bude i v příštích volbách kandidátem hnutí na premiéra.

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, hlasovalo by pro ně 22,5 procenta voličů. ANO by v tom případě dostalo 35,5 procenta hlasů. Ani v jedné z obou variant by strany současné vládní koalice ve sněmovně nezískaly většinu.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo oproti listopadu o půl procentního bodu. O tři body lepší výsledek má v aktuálním průzkumu ODS. Naopak Piráti si o dva procentní body pohoršili. Hnutí SPD oproti listopadu o půl procentního bodu oslabilo.

Do sněmovny by se dostali také Starostové se ziskem 6,5 procenta. Na pětiprocentní hranici balancuje TOP 09.

Ostatní uskupení by skončila podle modelu pod hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nejblíž k ní by měla Sociální demokracie se ziskem čtyř procent. O půl procentního bodů méně hlasů by dostali lidovci a hnutí Přísaha. Tři procenta přisuzuje model komunistům a 2,5 procenta Svobodným.

Do průzkumu agentury Kantar se mezi 15. lednem a 2. únorem zapojilo 1013 respondentů.

Ani Havlíček, ani Schillerová. I v příštích volbách bude lídrem Babiš

"Nakonec jsem se rozhodl, že jsem lídr, že jsem kandidát na premiéra. Tečka," uvedl bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) na CNN Prima News.

Současně však připustil, že by jeho osoba mohla bránit vzniku některých koalic. "Pokud bych byl příčina problému pro hnutí ANO, tak tam určitě nebudu," dodal. Dalšími kandidáty ANO na premiéra jsou první místopředseda Karel Havlíček a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová.

Stejně jako na sněmu označil za ideální scénář, kdyby mohlo ANO vytvořit jednobarevnou vládu. "V posledních volbách tady propadlo milion hlasů, proto říkám - dejte hlasy nám. Protože se může zase stát, že někdo získá velké hlasy a nedostane se do sněmovny," uvedl.

Vládní ODS považuje Babiš za hlavního soupeře. "Nešli bychom," řekl na dotaz, zda by ANO šlo do koalice s ODS. Občanští demokraté jsou podle něj navíc na cestě sebezničení, protože premiér Petr Fiala (ODS) se cítí spíš jako šéf Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) než ODS. Koalici s SPD výslovně nevyloučil.

