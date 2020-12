"Volá Kalousek, to bude asi Kalouska." Poslanci se vysmáli Okamurovi

Ještě před schválením sledovaného daňového balíčku ve sněmovně u řečnického pultu došlo ke komické situaci. Předseda SPD Tomio Okamura zrovna hovořil o svém postoji k migraci, když na pultu zazvonil zapomenutý mobilní telefon

"Tady vyzvání telefon Miroslav Kalousek," prohlásil Okamura do pléna. "To si ho tady asi někdo zapomněl, možná to bude pana Kalouska, já to tu odložím," pokračoval místopředseda sněmovny. Následně se z řad poslanců začal ozývat smích, protože se k pultíku už blížil předchozí řečník, předseda poslaneckého klubu ODS a majitel zapomenutého mobilu Zbyněk Stanjura.

"Tak vám pane Stanjuro volá pan Kalousek," řekl Okamura do mikrofonu, na což většina přítomných poslanců opět reagovala smíchem. "Tady vidíte, jak funguje interní spolupráce ODS a TOP 09," nedal se odradit Okamura. Humornou scénku pak ukončil procházející poslanec se slovy "My všichni jsme Kalousek".