Odvolání Okamury znemožnily ANO, SPD a KSČM. Srovnejte si to se svým svědomím, vzkázali jim lidovci

Program mimořádné schůze, na níž se mělo hlasovat o odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny, nebyl schválen hlasy ANO, SPD a KSČM.

Praha - Především poslanci hnutí ANO podrželi šéfa SPD Tomia Okamuru ve funkci místopředsedy sněmovny. Okamuru chtěly pravicové a středové strany odvolat kvůli jeho výrokům, ve kterých zpochybnil utrpení obětí z romského koncentračního tábora v Letech u Písku.

Zákonodárci ANO tak pomohli předsedovi hnutí, o jehož hlasy se nejednou opíral premiér Andrej Babiš. Přitom část jeho kolegů s SPD nesouhlasí. Například ministr spravedlnosti Robert Pelikán označil SPD za fašistickou organizaci, středečního hlasování se ale neúčastnil.

Okamuru chtěli odvolat lidovci, ODS, STAN, piráti a ČSSD. Svolali proto mimořádnou schůzi sněmovny. Jenže neměli dost hlasů ani na to, aby prosadili program. Schůze proto skončila, aniž by se o odvolání místopředsedy vůbec hlasovalo nebo jen diskutovalo. Předsedovi SPD v tomto hlasování pomohli jeho poslanci, dále komunisté a zástupci Babišova hnutí. Padesát poslanců ANO se při hlasování o programu zdrželo, 18 jich bylo proti, čímž hlasování o odvolání Okamury zastavili. Jediný ze zástupců ANO, který program podpořil, byl Rostislav Vyzula.

"Převzali jste odpovědnost za hodnotovou orientaci České republiky a za to, že Česko bude prezentovat člověk, který znevážil a zneuctil oběti holokaustu. Srovnejte si to každý se svým svědomím," reagoval na rozhodnutí poslanců ANO předseda klubu lidovců Jan Bartošek.

Šéf SPD se dostal do problémů z několika důvodů. Jednak kvůli nepravdivému prohlášení, že v táboře v Letech nebyly ploty. Za to se Okamura omluvil. Lidovci mu však vyčítají i to, že jeho kolega poslanec Miloslav Rozner označil Lety za "neexistující pseudokoncentrák", a bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka vyšetřuje policie, protože měl opilý na půdě sněmovny hovořit o plynování Židů, Romů a homosexuálů.

Z ANO program podpořil jen Vyzula

Z ANO hlasoval pro přijetí programu jen poslanec Rostislav Vyzula. Ten toto rozhodnutí oznámil předem. "Již delší dobu nebyla slyšet tak silná slova o holokaustu, xenofobii a rasismu. Nutkavý pocit vzdoru nemírní ani opakovaný pokus o omluvu v médiích," vysvětloval svůj postoj před časem Vyzula.

Okamurovi kritici poukazovali především na historické souvislosti a etická pravidla, která měl předseda SPD svými výroky o koncentračním táboře v Letech překročit. "Výroky jsou, byly a budou v civilizované společnosti naprosto nepřijatelné. Nelze zpochybňovat utrpení lidí, kteří zemřeli ve strašných podmínkách. V Letech zemřelo 337 osob a z toho dvě třetiny tvořily děti," řekl předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. A připomněl symboliku středečního data. "Dnes je 75.výročí prvního hromadného o transportu brněnských Romů do koncentračního tábora," dodal Chvojka.

Miroslav Kalousek (TOP 09) chtěl poukázat, že šéf SPD o Romech hovoří negativně i při jiných příležitostech a že výrok o Letech nebyl ojedinělý. Pustil proto poslancům záznam z Facebooku místopředsedy sněmovny. Na nahrávce Okamura počítal, o kolik za posledních 70 let přibylo v Česku Romů, které označil za největší bezpečností riziko země.

Podle předsedy Starostů Petra Gazdíka SPD nerespektuje svůj vlastní program. Narážel tím na bod týkající se odvolatelnosti politiků, kteří chybovali. "Je odvolatelnost politiků jen pro některé, a když se to týká vašeho politika, tak byste to nepřipustili?" otočil se Gazdík na poslance SPD.

Okamura se již dříve snažil své výroky o koncentračním táboře obhájit. Ve středu však na půdě sněmovny nevystoupil a neomluvil se. Zastal se ho předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a předseda klubu SPD Radim Fiala. "Utrpení lidí se stává nástrojem politického boje a manipulace," řekl Fiala.

Předseda sněmovny Radek Vondráček postup kolegů z hnutí ANO vysvětloval tím, že chtějí podpořit hlasování až v případě, že bude návrh odvolání Okamury na programu běžné, nikoli mimořádné schůze. "Kolegové mají samozřejmě právo vyvolat mimořádnou schůzi, to všichni respektují. Ale standardní postup je obrátit se na organizační výbor, zařadit bod na program schůze a projednat jej, až přijde na řadu. Což se samozřejmě stane, ten bod nebyl vyřazen navěky. Určitě bude bodem následující schůze," řekl Vondráček.

Už ovšem nezmínil, že se lidovci minulý týden pokusili bod odvolání Okamury zařadit na program únorové schůze. Nepodařilo se jim ti opět především kvůli nevoli poslanců ANO.