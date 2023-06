Vláda schválila plán na budoucí využití dolu ČSA na Mostecku, počítá s jezerem

Plán na využívání lomu ČSA na Mostecku po ukončení těžby hnědého uhlí v roce 2025 schválila na středečním zasedání vláda. Vyplývá to z výsledků vládního zasedání.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dopoledne v Litvínově na Mostecku řekl, že část území se ponechá přírodě, bude tam vodní plocha a část bude využita energeticky. Vodní plocha by byla mnohem menší, než se původně předpokládalo.

Přijatý tzv. balanční scénář podle tiskové zprávy ministerstva znamená přínos pro krajinu i energetickou nezávislost území, úsporu státního rozpočtu i nový zdroj financí pro přilehlé obce.

Na území lomu vznikne maloplošné chráněné území o rozloze zhruba 11 kilometrů čtverečních. V něm dostanou příležitost přirozené přírodní procesy, které podpoří rozmanitost tamní přírody a krajiny, uvedlo ministerstvo. Návrh počítá s jezerem, které se bude napouštět přirozeně. Na území lomu mají být také solární elektrárny, plánuje se i územní rezerva pro případné budoucí vybudování přečerpávací elektrárny.

V lomu ČSA na Mostecku pokračuje útlum těžby. S koncem dolování uhlí se počítá na přelomu let 2025 a 2026. Zbytková jáma se přemění v jezero s takzvanou vyrovnanou hladinou, nebylo by nutné ho tak dopouštět. ČTK to před měsícem řekla mluvčí skupiny Sev.en Energy Eva Maříková. Vyrovnaná hladina znamená, že přítok a odpar by byly v rovnováze. "Tato cesta byla odbornými studiemi vyhodnocena jako nejlepší. Vznikne tím navíc skvělá zásobárna vody v regionu," uvedla Maříková.

Pestré území s širokými možnostmi využití

Těžaři plánují, že na část vodní hladiny instalují plovoucí solární panely s výrobnou zeleného vodíku. S dalšími moderními energetickými technologiemi se počítá i v okolí jezera na plochách, které jsou k takové instalaci vhodné. "Naší snahou je na místě lomu ČSA vytvořit pestré území s vysokou přidanou hodnotou i širokými možnostmi využití a vrátit do ní nejen přírodu, ale také člověka. Už nyní v území funguje síť cyklostezek s naučnou stezkou," uvedla Maříková.

Rozsáhlé území v lokalitě ČSA se postupně rekultivuje. Část zarůstá samovolně, a právě tyto plochy jsou podle přírodovědců velmi cenné. Vysazené jsou tam stromy, na vybraných plochách je rekultivace zemědělská s chovem skotu. Menší vodní plochy, jezírka Marcela, Hedvika a Toník, jsou domovem vodního ptactva.