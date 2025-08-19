Policejní velitel o Rakušanovi: Je výborný rétor. To jediné o něm mohu říct dobrého

Loni jste odstartoval sérii protestů, nechybělo ani nerozdávání pokut či demonstrace před ministerstvem vnitra. Uběhl necelý rok - změnilo se něco k lepšímu?
Upřímně - ne. Výraznější změny se nekonaly. Pár drobných úprav přišlo, ale situaci v terénu to prakticky neovlivnilo. Problémy jsou systémové, je třeba komplexní reforma. Pořádně do toho říznout, jak se říká lidově.
Vláda k problémům přistupuje spíš kosmeticky, aby to před volbami vypadalo, že se něco děje. Ve všech bezpečnostních sborech se z řadových příslušníků dál dře kůže, lže se o skutečném stavu a celý systém stále míří ke kolapsu.
Dostála současná vláda svým slibům alespoň v něčem?
Zrovna nedávno jsem si znovu pročítal aktualizované programové prohlášení vlády. Pouze část o bezpečnostních sborech, jinou mi nepřísluší hodnotit. Kdyby vláda splnila alespoň půlku z toho, co uvedla, rozhodně by byla situace úplně jiná. Nesplnila ale vůbec nic.
A pokud vám někdo bude tvrdit, že ano, tak lže, nebo bude zásadním způsobem ohýbat pravdu. V tomto pohledu je programové prohlášení vlády nic neříkající a bezvýznamný dokument, se kterým jen někdo ztrácel čas.
Ministr vnitra Vít Rakušan párkrát sliboval nápravu. Zároveň jsem slyšel názory, že udělal, co mohl - zvlášť, když státní kasa není v gesci hnutí STAN. S tím souhlasíte?
Nesouhlasím. Za prvé bych rád připomněl, že nikdo pana ministra nenutil, aby vstupoval do této koalice. Ať se na to nevymlouvá. Za druhé bych znovu zdůraznil, že situace není "jen" o financích. Mnoho věcí je špatně a ne na všechny jsou třeba peníze.
Podle mě je pan ministr nejlepší rétor v současné vládě. Skutečně umí mluvit. Jenže to je tak všechno, co jsem o něm mohl říct pozitivního. Totálně promrhal čtyři roky, během kterých mohl začít s nezbytnou reformou. A není to jen o policistech a hasičích, kteří spadají pod jeho vnitro. Je i místopředsedou vlády, takže v případě zájmu mohl pracovat na situaci ve všech bezpečnostních sborech.
Martin Červenka
Místopředseda Odborové organizace bezpečnostních sborů a písecký policejní velitel. Minulý rok na svém webu "Konec PČR" varoval před kritickým stavem bezpečnostních složek, pod které spadají kromě policistů i hasiči či vězeňská služba. Stál mj. za demonstrací, během níž policisté nepokutovali menší přestupky. U PČR pracuje přes 20 let.
Ještě si neodpustím jednu poznámku. Na podzim roku 2024 jsme se dozvěděli, že pro rok 2025 dostanou příslušníci bezpečnostních sborů přidáno 1500 korun. To jsem považoval za výsměch a šel jsem na jednání s ministrem vnitra s částkou 4000 korun. Prakticky se mi vysmáli, že jsem se zbláznil. Nakonec jsme se dostali na 2500 korun, i vlivem úspěšné demonstrace.
Ale uteklo půl roku, a protože se blíží volby, najednou není problém další navýšení o tři tisíce korun. Ponechám stranou, že ty peníze jdou do nenárokové položky platu. Jsme jako hračky politiků a to vede jen k další destabilizaci. Bezpečnostní sbory je třeba co nejvíce odstřihnout od politiky a nastavit automatické rozpočty.
A co policejní prezident Martin Vondrášek? I ten sliboval, že se pokusí o zlepšení situace…
Došlo na kosmetické úpravy, které na běžný výkon nemají zásadní vliv. Také jsem od něj čekal mnohem víc.
Férově musím doplnit, že má v mnoha ohledech svázané ruce. Rozvázat mu je může dostatečná podpora zákonodárců s novou legislativou, která bude reagovat na potřebné změny.
Když už jsme u toho, v policejních kuloárech se mluví o tom, že jste zvažoval kandidaturu v nadcházejících volbách. Co je na tom pravdy?
Důvěra příslušníků bezpečnostních sborů je to nejcennější, co mám. Když se objevila nabídka, abych se zapojil do předvolebního boje s tím, že budu na předních místech kandidátky, nic jsem netajil a veřejně o tom s kolegy diskutoval. Takže ano, je to pravda, nějaké nabídky jsem měl a mám. Žádnou jsem ale nepřijal a přijmout nehodlám.
Čili nadále zůstáváte mimo politiku v bezpečnostních sborech a policejních odborech…
Rozhodně nehodlám kandidovat v letošních volbách. Čistě teoreticky, kdybych se náhodou dostal do Poslanecké sněmovny, neměl bych už prakticky žádnou možnost viditelnějším způsobem ovlivnit situaci v bezpečnostních sborech.
U dalších nabídek je to jiný příběh. V každém případě znovu opakuji - především pro mé odpůrce, kteří již nějakou dobu argumentují tím, že mi nejde o bezpečnostní sbory, ale o předvolební kampaň - do politiky se nechystám. Na kandidátce mě nenajdete. Je tu ještě strašně moc práce.
Ale abych odpověděl na vaši otázku - pokud nedojde na některou z dalších nabídek, rozhodně zůstávám u policie i v odborech.
To mě ale zajímá. Mohl byste být konkrétnější, o jaké nabídky jde?
Za poslední dobu jsem měl mnoho jednání, při kterých se řešil současný stav bezpečnostních sborů a předvolební situace i povolební situace. Byl jsem dotázán i k možné kandidatuře za konkrétní stranu. Vždy jsem s díky odmítl. Nic takového nebylo v plánu a považoval bych to za podraz na kolegyně a kolegy, kteří mi věří.
Objevily se však dvě nabídky na pozice, ze kterých bych mohl přímo ovlivňovat situaci v bezpečnostních sborech, především tedy u Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.
A vaše reakce?
To už je varianta, která mi přijde docela zajímavá. Samozřejmě se bavíme jen v předvolební a teoretické rovině. Také předpokládám, že by mohly být překážkou mé požadavky. Jasně jsem totiž řekl, že kdybych takovou nabídku měl přijmout, nechci být jen loutka, která plní úkoly podle nějaké objednávky.
Myslím, že vím, co je špatně a co všechno je třeba změnit. Na tom bych chtěl pracovat.
Mimochodem, ministr Rakušan nedávno zveřejnil krizový manuál pro obyvatele ČR. Ten hodnotíte jak?
Vítám jakoukoliv osvětu, ale v těchto souvislostech mi to přijde stejné, jako kdyby zapálili město a poslali lidem návod, kde mají koupit hasicí přístroj. Jak už jsem mnohokrát uvedl, situace v bezpečnostních sborech se zhoršuje již několik volebních období.
Současná vláda ale této destabilizaci namontovala raketový motor. Od nekompetentního přístupu přes pohrdavé vyjadřování až po vysloveně lhaní. Tím vším jsme se dostali do kritického stavu. Přitom jsou při jakékoliv krizi to nejdůležitější. Takže mi to přijde až tragikomické.
Již v minulosti jste zmínil, že personální i finanční situace v policejních řadách je tristní. A ještě hůře na tom je vězeňská služba. Jak se ta nouze projevuje?
V mnoha věcech. Mezi ty nejdůležitější bych zahrnul dva policisty na okresní město, případně na několik stovek kilometrů čtverečních. Zhoršující se dojezdové časy, přetížení hlídek, nedostatečná výbava a počet výcviků střeleb, nedostatek času na šetření jednotlivých skutků a mnoho dalšího.
U vězeňské služby je jeden dozorce na několik stovek vězňů. Celkově je to hodně zapomenutý sbor, přitom odvádějí velmi těžkou práci.
U hasičů se to projevuje třeba tím, že jim není řádně proplácena přítomnost na pracovišti, což vede k soudním sporům, které stát opakovaně prohrává. Tím vznikají zbytečné veřejné výdaje, což ve finále zaplatí každý z nás. Takhle bych mohl pokračovat velmi dlouho…
Jaké kroky by měla učinit příští vláda, co se týče bezpečnostních složek?
Pevně doufám, že se příští kabinet bude k ochraně vlastních občanů stavět zcela odlišně, a to i v otázce vnitřní bezpečnosti a zmíněných sborů. Myslím, že za jedno volební období se toho dá stihnout skutečně hodně, jen musí být vůle a chuť. Seznam nutných změn by byl velmi dlouhý.
Můžete uvést nějaké příklady?
Bezpečnostní sbory je nutné oddělit od politiky a nastavit automatické rozpočty i platy jejich příslušníků, podobně jako u armády. Potřebný je nový zákon o služebním poměru, který jasně upraví mnoho let nevyřešené věci, jako třeba spravedlivé příplatky za noční služby, víkendy a svátky, stanoví funkční období vedoucích pracovníků a znovu sjednotí policii, dnes roztříštěnou do čtrnácti krajských celků.
Je také nutné vyměnit vedení policie i na úrovni krajů za někoho, kdo bude nazývat věci pravým jménem a nebude odmítat změny, provést personální audit, zrušit nadbytečné funkce a tabulky a upravit postavení občanských zaměstnanců, například vytvořením vlastní platové tabulky v tomto zákoně, aby konečně byli důstojně odměňováni. Další prioritou je nový zákon o obecní policii a lepší finanční i právní podpora dobrovolných hasičů, kteří plní náročné úkoly, ale systém na ně často zapomíná.
Chcete něco vzkázat příslušníkům bezpečnostních sborů?
Ano, aby šli k volbám. A budoucí vládě bych vzkázal, že doba, kdy jsme každý podraz či nedůstojné zacházení mlčky přešli, je pryč.